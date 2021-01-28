Fransa'da korona yasağını delen restorana yoğun ilgi

Fransa'nın Nice kentinde bir restoran Covid-19 kurallarına karşı gelerek kapılarını müşterilere açtı. Bölge halkı ise restorana yoğun ilgi gösterdi masalar doldu taştı.

Restoranda yemek yiyenlerden biri, "Bu tabak özgürlük tadında. kendimizi pandemi öncesi normal hayatta gibi hissetmemize imkan sağlıyor. Gerçekten iyi hissettiriyor" yorumunu yaptı.

Koronavirüs yasaklarını delerek açılan restorana polis ekipleri gitti. Ancak mekanın kapatılmadığı, sahibinin polis merkezine çağrıldığı ifade edildi.

RESTORANLARIN SADECE PAKET SERVİS YAPMAK İÇİN İZNİ VAR

Fransa'da Ekim ayından bu yana ülke genelinde kapalı olan restoranlar yalnızca paket servis hizmeti verilebiliyor. Bu tür sivil itaatsizliklerin önümüzdeki haftalarda artmasından endişe duyulurken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kısıtlamaları sıkılaştırması bekleniyor.

Uzmanlar Macron'a, koronavirüsün ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan varyantı yaygın hale gelmeden önce üçüncü bir karantina ilan etmesi için baskı yapıyor.

Yapılan anketler Fransız halkının büyük çoğunluğunun geçen baharda olduğu gibi sıkı bir karantina uygulamasına karşı olduğunu gösteriyor. Fransa'da vaka sayısı 3 milyon 100 bine, can kaybı ise 75 bine yaklaşmış durumda.

