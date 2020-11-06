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Fransa’da koronavirüs kabusu! 60 bin 486 yeni vaka

DÜNYA HABERLERİ  | 06.11.2020 22:24 | Son Güncelleme

Fransa'da son 24 saatte 60 bin 486 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Fransa’da koronavirüs kabusu! 60 bin 486 yeni vaka

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 398 kişi hayatını kaybetti. Son 3 günde ise yaşlı bakımevlerinde 430 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede toplam can kaybı 39 bin 865'e ulaştı.

AVRUPA'DA DA REKOR

Ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 60 bin 486 artışla 1 milyon 661 bin 853'e çıktı. Bu rakam, "salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı" oldu.

Hastanelerde 4 bin 331'i yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 979 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 2 bin 51 artışla 126 bin 329'a çıktı.

Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

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