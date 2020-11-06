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Tabuttaki cenazeyi öpen onlarca kişi koronaya yakalandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.11.2020 14:40 | Son Güncelleme

Sırp Ortodoks Kilisesi'nin 90 yaşındaki Patriği Irinej Covid-19'a yakalandı. Irinej geçen hafta koronavirüsten ölen piskopos Radoviç'in cenaze törenini yönetmişti. Binlerce kişinin katıldığı cenazede açık tabuttaki Radoviç'in bedenini onlarca kişi öpmüştü.

Tabuttaki cenazeyi öpen onlarca kişi koronaya yakalandı!

Koronavirüs salgını Avrupa genelinde yayılıyor. Sırp Ortodoks Kilisesi'nin Patriği Irinej de corona virüse yakalandı.

Test sonucunun pozitif çıkması sonucu Patrik Irinej hastaneye kaldırıldı.

Sırp Ortodox Kilisesi'nden yapılan açıklamada Patrikj Irinej'in sağlık durumunun mükemmel olduğu belirtildi.

Patrik Irinej geçen hafta Karadağ'daki Sırp Ortodoks Kilisesi Piskoposu Amfilohije'nin cenazesini yönetmişti.

Koronavirüsten ölen Piskopos Amfilohije'nin cenazesine binlerce kişi katlmıştı.

Cenazeye katılanlar arasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vucic ve Karabağ geçiçi Başbakanı Zdravko Krivokapic de katılmıştı.

Açık tabut seramonisinin düzenlendiği cenazede onlarca kişi Piskopos Amfilohije'nin naaşını öpmüştü.

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