HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi

Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 04.04.2020 21:05 | Son Güncelleme

Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi

Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 267 artışla 68 bin 605'e ulaştığını açıklayan Salomon, Kovid-19 taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 176 artışla 6 bin 838'e ve iyileşen kişi sayısının 15 bin 438'e çıktığını aktardı.

Salomon, salgın nedeniyle hastanelerde hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 441 artarak 5 bin 532'ye, 1 Mart'tan bu yana ülke genelindeki yaşlı bakımevlerinde yaşamını yitirenlerin sayısının ise 2 bin 28'e yükseldiğini, böylece toplam ölü sayısının 7 bin 560'a ulaştığını belirtti.

Can kayıplarının 13'ünün Fransa'nın deniz aşırı topraklarında olduğunu ifade eden Salomon, maske kullanımı konusunda halka değil sağlık çalışanlarına ve riskli gruplarda bulunanlara öncelik verdiklerini söyledi.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdıGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı
İtalya'da bir günde 681 can kaybıİtalya'da bir günde 681 can kaybı
Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!
Anahtar Kelimeler:
Fransa koronavirüs salgın

En Çok Okunan Haberler

Tekirdağ'da toplu ulaşım 15 gün boyunca yasaklandı

Tekirdağ'da toplu ulaşım 15 gün boyunca yasaklandı

'Koronavirüs aşısını bulduk' diyen Rusya'dan bir haber daha

'Koronavirüs aşısını bulduk' diyen Rusya'dan bir haber daha

Estetik itirafı! 'Hem de tam üç kere...'

Estetik itirafı! 'Hem de tam üç kere...'

Şeyma Subaşı'yı ti'ye alan Cüneyt Özdemir'e tepki

Şeyma Subaşı'yı ti'ye alan Cüneyt Özdemir'e tepki

Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken uyarı! Tarih de verdi

Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken uyarı! Tarih de verdi

Türkiye'de can kaybı 501'e, vaka sayısı 23 bin 934'e yükseldi

Türkiye'de can kaybı 501'e, vaka sayısı 23 bin 934'e yükseldi

İlginizi Çekebilir

Hükümet şaşkın: 6 milyon maske yolda kayboldu!

Hükümet şaşkın: 6 milyon maske yolda kayboldu!

Talep zirvede: Seks işçilerinin sosyal mesafe sorunu!

Talep zirvede: Seks işçilerinin sosyal mesafe sorunu!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu

Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu

Korkutan koronavirüs açıklaması: Herkesi kurtaramayacağız

Korkutan koronavirüs açıklaması: Herkesi kurtaramayacağız

Diğer Haberler
İngiltere Başbakanı Johnson’ın hamile nişanlısı: Covid-19 ile hamile olmak açıkça endişe verici

Johnson’ın nişanlısı: Covid-19'la hamile olmak endişe verici

New York'taki koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! 'Henüz zirveyi görmedik'

New York'taki koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi

İtalya'da bir günde 681 can kaybı

ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 163'e yükseldi

ABD'de bir günde 1105 can kaybı

İtalya Başbakanı Conte'nin yakın koruması koronavirüsten hayatını kaybetti

İtalya Başbakanı'nın yakın koruması koronadan hayatını kaybetti

Fransa Savunma Bakanlığı: Yaklaşık 600 askerin koronavirüs testi pozitif çıktı

Fransa'da yüzlerce asker koronaya yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.