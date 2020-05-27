HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 596'ya yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 596'ya yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 27.05.2020 20:47 | Son Güncelleme

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 596'ya çıktı.

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 596'ya yükseldi

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 191 artışla 220 bin 148'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 1501'i yoğun bakımda olmak üzere 15 bin 680 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 49 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı 705 artarak 66 bin 584'e yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 66 kişi yaşamını yitirirdi, böylece toplam can kaybı 28 bin 596'ya yükseldi.

KOVID-19 HASTALARI DİJİTAL TAKİBE ALINACAK

Öte yandan Fransa Ulusal Meclisi, Kovid-19'la mücadele kapsamında hastaları ve onunla temasa geçen kişileri dijital takibe almayı amaçlayan akıllı telefon uygulamasının kullanımını onayladı. Oylamada 215 "hayır" ve 338 "evet" oyu kullanıldı.

"StopCovid" adlı uygulamayı hafta sonu itibarıyla isteyenlerin akıllı telefonlarına yükleyebileceği belirtildi. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler
ABD ve Rusya'dan Suriye'de ilk ortak devriyeABD ve Rusya'dan Suriye'de ilk ortak devriye
Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!

En Çok Okunan Haberler

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

11 sektöre yönelik tedbirler açıklandı!

11 sektöre yönelik tedbirler açıklandı!

İkinci elde en çok satan ilk 20 model

İkinci elde en çok satan ilk 20 model

DNA sonucunda büyük şok! Belediye Başkanı sahip çıktı

DNA sonucunda büyük şok! Belediye Başkanı sahip çıktı

Akın ediyorlar... Gitmek isteyenler kuyruk oluşturdu

Akın ediyorlar... Gitmek isteyenler kuyruk oluşturdu

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Diğer Haberler
Merkel'den kritik koronavirüs uyarısı: Hala başındayız

Merkel'den tüm dünyayı tedirgin eden sözler

ABD ve Rusya'dan Suriye'de ilk ortak devriye

ABD ve Rusya'dan Suriye'de ilk ortak devriye

ABD ve Rus askerleri arasında ilginç olay! Suriye'de bir ilk yaşandı

ABD ve Rus askerleri arasında ilginç olay

İtalya'da koronavirüsten can kaybı 33 bin 72'ye yükseldi

İtalya'da son durum

Dünyanın en geniş oturma kapasiteli elektrikli uçağı ilk kez yarın havalanıyor

İlk kez havalanıyor! Dünyanın en genişi...

Son dakika: İspanya'da 24 saatte koronavirüs nedenli 1 ölüm!

İspanya'da koronavirüs nedenli 1 ölüm!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.