HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa'da Kovid-19 (koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bini aştı

Fransa'da Kovid-19 (koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bini aştı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.04.2020 21:38 | Son Güncelleme

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 32'ye yükseldi.

Fransa'da Kovid-19 (koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bini aştı

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 861 artışla 56 bin 989'a ulaştığını belirtti.

Salomon, Kovid-19 taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 6 bin 17'ye, tedavi olarak hastalığı atlatan kişi sayısının 10 bin 935'e çıktığını kaydetti.

Jerome Salomon, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 509 artarak 4 bin 32'ye ulaştığını duyurdu.

Son 24 saatteki rakamlar, Fransa'da bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti. Fransa, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısında Çin'i geride bıraktı.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Öte yandan, Başbakan Edouard Philippe, Ulusal Meclis'te oluşturulan komisyondaki konuşmasında, dünyada hiçbir ülkenin sağlık sisteminin bu salgının yol açtığı krizle başa çıkmak için inşa edilmediğini dile getirdi.

17 Mart'ta getirilen serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılmasının ülkenin tamamında bir seferde kaldırılmayabileceğini belirten Philippe, bunu zamana yayarak bölge bölge yapabileceklerini kaydetti.

"Bir virüse karşı mücadele içerisindeyiz. Bu mücadele uzun sürecek. Kötü haber ve hayal kırıklıkları içeren zor bir mücadele." ifadesini kullanan Edouard Philippe, okulları mayıs ayı başında açmak istediklerini, ancak bunun salgının durumuna bağlı olduğunu belirtti. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKorona bunu da yaptırdı!Korona bunu da yaptırdı!
Trump'tan İran'a uyarı: Saldırırsan bedeli ağır olurTrump'tan İran'a uyarı: Saldırırsan bedeli ağır olur
Uzmanlar uyarıyor: Sağlık çalışanları virüsten ne kadar etkilenecek?Uzmanlar uyarıyor: Sağlık çalışanları virüsten ne kadar etkilenecek?
Anahtar Kelimeler:
Fransa koronavirüs Kovid-19

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Bilim Kurulu Üyesi: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Bilim Kurulu Üyesi: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Erkan Petekkaya'nın dizisi Gel Dese Aşk için flaş karar

Erkan Petekkaya'nın dizisi Gel Dese Aşk için flaş karar

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

İlginizi Çekebilir

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

Korkutan koronavirüs açıklaması: Herkesi kurtaramayacağız

Korkutan koronavirüs açıklaması: Herkesi kurtaramayacağız

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İtalya'da koronavirüs salgınıyla ilgili çarpıcı iddia!

İtalya'da koronavirüs salgınıyla ilgili çarpıcı iddia!

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı kentte isyan!

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı kentte isyan!

Diğer Haberler
Trump'tan İran'a uyarı: Saldırırsan bedeli ağır olur

Trump'tan İran'a uyarı: Saldırırsan bedeli ağır olur

ABD istihbaratı rapor hazırladı! Koronavirüs salgınıyla ilgili flaş Çin iddiası

Koronavirüs salgınıyla ilgili flaş Çin iddiası

ABD Başkan Yardımcısı Pence: Hazirana kadar virüsü ardımızda bırakmış olabiliriz

ABD'den dikkat çeken koronavirüs tahmini: Haziran ayına kadar...

Koronavirüs kabusu! Dünya genelinde vaka sayısı 900 bini geçti

Dünyada vaka sayısı 900 bini geçti

Son dakika: İtalya'da koronavirüs kabusu! Son 24 saatte 727 kişi daha hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte 727 kayıp daha

ABD'deki koronavirüs taşıyıcılarının yüzde 25'i belirti göstermiyor

ABD'li doktordan çarpıcı açıklama: Yüzde 25'i belirti göstermiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.