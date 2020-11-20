HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa’da şimdi de 'kuş gribi' paniği başladı

Fransa’da şimdi de 'kuş gribi' paniği başladı

20.11.2020 10:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fransa’da şimdi de 'kuş gribi' paniği başladı

Avrupa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en çok etkilediği ülkelerden Fransa’da ikinci bir kentte daha kuş gribi vakasının görülmesinin paniğe yol açtığı bildirildi.

Tarım Bakanlığının, Ulusal Sağlık Güvenliği Dairesine (Anses) dayandırdığı açıklamada kuş gribi nedeniyle yüzlerce tavuğun itlaf edildiği Korsika Adası’ndan sonra Yvelines kentindeki bir tavuk çiftliğinde de vakalar tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Anses uzmanlarının iki salgın arasındaki bağlantıları ve un kaynağını belirlemeye çalıştığı ifade edildi.

DSÖ: Avrupa’yı çok zor bir 6 ay bekliyorDSÖ: Avrupa’yı çok zor bir 6 ay bekliyor

Diğer yandan hükümet, bölgede gribin başka hayvanlara bulaşmasını engellemek için ulusal çapta önlemlerin artırılması talimatını verdi.

Ülkede kasım başında da göçmen kuşların, rotaları üzerindeki yerlere kuş gribi taşıması riski bulunduğu için 45 bölgedeki kümes hayvanlarının karantinaya alınması ya da güvenlik ağıyla korunması zorunlu kılınmıştı. Pazarlarda ise canlı kümes hayvanı satışı ile avcıların av kuşlarını kullanması da yasaklanmıştı.

Fransa'nın güneybatısındaki bölgelerde, 2015-2016 ve 2016-2017 kış mevsimlerinde görülen iki kuş gribi salgınında milyonlarca hayvan itlaf edilmişti.

Salgınlar, Fransa’nın ihracat gelirlerinde milyonlarca dolar zarara yol açmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli olduPfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
'Doğru söylemiyorlar' dedi... Ceset dolu odayı görünce şoke oldu'Doğru söylemiyorlar' dedi... Ceset dolu odayı görünce şoke oldu

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması

Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

AB: Türkiye ile ilişkilerde dönüm noktasına yaklaşıyoruz

AB: Türkiye ile ilişkilerde dönüm noktasına yaklaşıyoruz

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Diğer Haberler

DSÖ: Avrupa’yı çok zor bir 6 ay bekliyor

DSÖ: Avrupa’yı çok zor bir 6 ay bekliyor

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

Azerbaycan ordusu, 27 yıldır işgal altında olan Ağdam'a girdi

Azerbaycan ordusu o kente girdi

Georgia'da yeniden oy sayımının ardından Joe Biden'ın kazandığı teyit edildi

ABD seçimlerinde yeni gelişme

Macron'dan Dağlık Karabağ talebi!

Macron'dan Dağlık Karabağ talebi!

Kraliçe 2. Elizabeth ve eşi Prens Philip 73. evlilik yıldönümlerini kutluyor

Kraliçe ve eşi 73. evlilik yıldönümlerini kutluyor!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.