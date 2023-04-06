Fransa'da sokaklar karıştı: Emeklilik reformuna karşı protestolarda 111 gözaltı!

Fransa’da parlamentoda oylamaya sunulmadan geçirilen tartışmalı emeklilik reformuna karşı binlerce kişi başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde yeniden sokaklara döküldü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifasını talep eden göstericiler ve polis arasında yaşanan çatışmalarda 154 polis yaralandı.

Fransa İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, başkent Paris’te 57 bin ülke genelinde ise yaklaşık 570 bin kişinin katıldığı öngörülen protestolarda 111 göstericinin gözaltına alındığı kaydedildi. Genel Emek Konfederasyonu (CGT) ise başkent Paris’teki protestoya yaklaşık 400 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Protestoların 11’inci gününde katılım diğer günlere kıyasla daha az oldu.

MACRON’UN FAVORİ RESTORANINA SALDIRDILAR

Cumhurbaşkanı Macron’un, Çin’e düzenlediği resmi ziyaret sırasında sokaklara inen göstericiler, başkent Paris’te Macron’un favori restoranlarından La Rotonde’ye saldırdı ve restoranın tentelerini ateşe verdi.

ANAYASA KONSEYİ, TARTIŞMALI YASAYI 14 NİSAN’DA GÖRÜŞECEK

Reformların bir kısmını veya tamamını iptal etme yetkisine sahip olan Anayasa Konseyi, parlamentoda geçen tartışmalı emeklilik reformunu 14 Nisan’da karara bağlayacak. Uzmanlar, Anayasa Konseyi’nin emeklilik reformuna dair yasayı iptal ihtimalinin düşük olduğu görüşünde.

MACRON HÜKÜMETİNE KARŞI İKİ GENSORU ÖNERGESİ VERİLMİŞTİ

Emeklilik reformunun, Ulusal Meclis’te oylamaya sunulmadan Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrası kullanılarak kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Macron hükümetine karşı iki gensoru önergesi verilmişti. Verilen ilk gensoru önergesi 278 milletvekilinin lehte oy vermesine rağmen 287 olan oy çoğunluğunun 9 oyla sağlanamaması nedeniyle reddedilmişti. İkinci gensoru önergesi ise 94 lehte oy alarak başarısız olmuştu. İki gensoru önergesinin de Ulusal Meclis’te başarısız olmasının ardından emeklilik reformu yasalaşmıştı.

Ülke genelinde protestolara yol açan reforma göre, Fransa’da 1 Eylül’den itibaren emeklilik yaşı her yıl 3 ay kademeli olarak artırılacak. Emeklilik yaşı 2027’de 63 yıl 3 aya, 2030’da ise 64 yıla ulaşacak. 2027’den itibaren emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl çalışmış olmak gerekecek. (İHA)

