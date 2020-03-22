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Fransa'daki bir dernekten flaş koronavirüs çağrısı! Erdoğan'dan yardım istediler

DÜNYA HABERLERİ  | 22.03.2020 01:27 | Son Güncelleme

Fransa'da bulunan insani yardım kuruluşu Baraka City, ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık personeli için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 1 milyon maske yardımı talep etti.

Fransa'daki bir dernekten flaş koronavirüs çağrısı! Erdoğan'dan yardım istediler

Merkezi Paris'te bulunan Baraka City'nin kurucusu ve yöneticisi İdriss Sihamedi, sosyal medya hesabından, "Mask4France" etiketiyle yardım kampanyası başlattı.

Sihamedi, Erdoğan ve Türk Hava Yollarına, ülkede salgınla mücadele eden sağlık personeli için 1 milyon maske yardımı yapılması çağrısında bulundu.

Son günlerde, Kovid-19 ile mücadele eden ve virüs tespit edilenlere tedavi uygulayan doktor ve hemşirelerin maskelerin yetersizliğinden şikayetçi olduğu belirtilmişti.

Fransa'da son resmi verilere göre, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 562'ye, vaka sayısı 14 bin 459'a çıktı. (AA)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa koronavirüs Kovid-19

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