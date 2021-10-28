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Fransa'daki devlet hastanelerinde 'personel eksik' denilerek yatakların yüzde 20'si kaldırıldı

28.10.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisinin Türkiye'de olduğu gibi dünyanın dört bir yanında da etkisi göstermeye devam ettiği şu günlerde Fransa'dan tartışma yaratan bir karar geldi. Devlet hastanelerinde hemşire, doktor ve sağlık çalışanı eksikliği yaşandığı söylenilerek yatakların en az yüzde 20'si kaldırıldı. Doktorların hastanelerin durumunu "felaket" olarak nitelendirdiği ülkede, sağlık çalışanlarının, düşük ücretler nedeniyle, farklı ülkelerdeki hastanelere iş başvurusunda bulundukları biliniyor.

Fransa'daki devlet hastanelerinde 'personel eksik' denilerek yatakların yüzde 20'si kaldırıldı

Liberation gazetesinin haberine göre, Bilim Kurulu ve Fransa Tıp ve Biyoloji Etik Komitesi (CCNE) Başkanı Jean-François Delfraissy'nin yaptığı araştırma, mevcut durumda hemşire, doktor ve sağlık çalışanı eksikliği nedeniyle devlet hastanelerinde yatakların en az yüzde 20'sinin kaldırıldığını ortaya koydu.

Ülke genelinde hastanelerde mevcut yatak sayısı 387 bin olarak belirlendi ancak personel eksikliği nedeniyle hepsi kullanılamıyor. Hastanelerde geçen yıl 5 bin 800 ve 2013'den bu yana en az 27 bin yatak kaldırıldı. Başkent Paris ve çevresinde toplam 20 bin yatak kapasiteli hastanelerde 3 bin 566 yatak kaldırıldı.

Fransız doktor Patrick Goldstein, yaptığı açıklamada, yatakların kaldırılmasının sebeplerinden birinin hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle odalarda 2 yatak yerine 1 yatak bulundurulması olduğunu belirtti.

DOKTORLAR, HASTANELERİN DURUMUNU "FELAKET" OLARAK NİTELENDİRİYOR

Paris'teki bir hastanede görev yapan doktor Patrick Pelloux, hastanelerdeki durumu "felaket" olarak nitelendirdi. Pelloux, Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı döneminde 2009'da yürürlüğe giren bir yasa ile hastanelerdeki durumun kötüleşmeye başladığını öne sürdü.

Paris Hastaneler Grubu Genel Direktör Yardımcısı Pierre-Emmanuel Lecerf de iki hafta önce hastanelerde 1074 hemşire eksikliğinin bulunduğunu, bunun Eylül 2020'ye göre iki kat fazla olduğunu kaydetti.

HASTALARI DAHA KISA SÜREDE TABURCU ETMEK ZORUNDA KALIYORLAR

Bu ay 30 hemşireyi işe aldıklarını ifade eden Lecerf, bu durum nedeniyle sağlık çalışanlarının ek mesai yapmak ve hastaları daha kısa sürede taburcu etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Lecerf, daha fazla sağlık çalışanı istihdam edilmesi gerektiğini vurguladı.

DÜŞÜK ÜCRET SEBEBİYLE BAŞKA ÜLKELERE GİDİYORLAR

Sağlık yetkililerin verdiği bilgiye göre, 4 bin Fransız hemşire, ücretlerin daha yüksek olması nedeniyle İsviçre ve Almanya'daki hastanelere iş başvurusunda bulundu.

Öte yandan Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, bu konuda soruşturma başlatıldığını belirtti. Hastanelerdeki personel eksikliğinin önceki hükümetlerden kaynaklandığını savunan Attal, "30 yıllık gecikme 4 yılda telafi edilemez." dedi. Attal, hükümetin attığı adımların uzun vadede fark yaratacağını ve hastanelerde yeni işe alımların yapılacağını kaydetti.

AA

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Fransa
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