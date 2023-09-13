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Fransa'dan çarpıcı karar: iPhone 12'lerin satışı yeni bir emre kadar yasaklandı!

13.09.2023 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da Dijitalleşme ve Telekomünikasyondan Sorumlu Bakan Jean-Noel Barrot, yeni bir emre kadar iPhone 12 model telefon satışının ülkede yasaklandığını duyurdu. ANFR'den yapılan açıklamaya göre, 141 telefon modeli üzerinde yapılan kontrollerde iPhone 12'lerin Avrupa'da izin verilen radyasyon miktarını geçtiği tespit edildi. İşte detaylar!

Fransa'dan çarpıcı karar: iPhone 12'lerin satışı yeni bir emre kadar yasaklandı!

Fransa'dan dikkat çeken iPhone 12 kararı... Dijitalleşme ve Telekomünikasyondan Sorumlu Bakan Jean-Noel Barrot, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD'li teknoloji devi Apple güncelleme getirene kadar iPhone 12 model telefonun satışının Fransa'da durdurulduğunu belirtti.

Bakan Barrot, söz konusu yasağa uyulması için Ulusal Frekans Ajansından (ANFR) tüm görevlilerini seferber etmesini istediğini aktardı.

iphone 112

"iPHONE 12'LER AVRUPA'DA İZİN VERİLEN RADYASYON MİKTARINI GEÇTİ"

Elektronik cihazların insanların üzerine yaydığı elektromanyetik dalga miktarını kontrol eden ANFR'den yapılan açıklamaya göre, 141 telefon modeli üzerinde yapılan kontrollerde iPhone 12'lerin Avrupa'da izin verilen radyasyon miktarını geçtiği tespit edildi.

Avrupa'da bir telefon cepte veya elde tutulduğunda, 4W/kg radyasyon miktarına sahip olması zorunluluğu bulunurken, ANFR, bu miktarın iPhone 12 model telefonda 5,74 W/kg olduğunu ortaya koydu. (AA)

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Fransa iPhone

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