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Fransa'dan flaş koronavirüs kararı! Salı günü meclise sunulacak

DÜNYA HABERLERİ  | 26.04.2020 08:39 | Son Güncelleme

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi planını Salı günü meclise sunacağını duyurdu.

Fransa'dan flaş koronavirüs kararı! Salı günü meclise sunulacak

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ederken, Fransa’da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkede uygulanan koronavirüs tedbirlerinin gevşetilme planını Salı günü mecliste tartışmaya sunacağını ve ardından oylama yapılacağını açıkladı.

DÜNYADA EN FAZLA CAN KAYBI OLAN DÖRDÜNCÜ ÜLKE

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ise geçtiğimiz günlerde ülkede 17 Mart tarihinden bu yana devam eden sokağa çıkma yasağının 11 Mayıs’ta sona ereceğini duyururken, okulların ve bazı işletmelerin yeniden açılacağını ifade etmişti.
Fransa’da toplam koronavirüs vaka sayısı 161 bin 488’e, hayatını kaybedenler ise 22 bin 614’e ulaştı. Fransa, dünyada koronavirüse bağlı ölümlerin en fazla olduğu dördüncü ülke konumunda bulunuyor.

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Fransa koronavirüs Fransa Başbakanı Edouard Philippe

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