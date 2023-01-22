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Fransa'dan Rusya'ya kızdıracak hamle! "Ukrayna'ya tank gönderebiliriz"

22.01.2023 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş birinci yılına yaklaşırken, Batı ülkelerinin Kiev yönetimine destekleri sürüyor. Son olarak, Polonya'nın elinde bulunan Alman Leopard tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesinin tartışmaları sürerken Fransa'dan da dikkat çeken bir hamle geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'ya Leclerc tipi tankların gönderme ihtimalinin değerlendirildiğini söyledi.

Fransa'dan Rusya'ya kızdıracak hamle! "Ukrayna'ya tank gönderebiliriz"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Ukrayna'ya Fransız yapımı Leclerc tipi tankları gönderme ihtimalini dışlamadığını, tankların gönderilmesi için belirli kriterlerin bir araya gelmesi gerektiğini ifade etti.

"Elysee Anlaşması" olarak da bilinen Fransa-Almanya Dostluk Antlaşması'nın 60. yıl dönümü dolayısıyla iki ülke arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 23. Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ortak basın açıklamasında bulundu.

Macron, Avrupa'nın ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek, kıtaya yeniden gelen savaşın ekonomi ve enerji alanlarındaki sonuçlarına değindi.

"Amacımız aynı; daha egemen, birlik ve dayanışma içindeki bir Avrupa." diyen Macron, Scholz'la Ukrayna-Rusya savaşını ele aldıklarını ve iki ülkenin de Ukrayna'ya her alanda gerektiği sürece destek vermeyi sürdürmekte kararlı olduğunu kaydetti.

Macron, Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesi gerektiğinde Avrupalıların orada bulunacağına işaret ederek, Fransa'nın, Ukrayna'ya Leclerc tipi tankları gönderme ihtimalini dışlamadığını ancak tankların gönderilmesi için belirli kriterlerin bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Alman Başbakanı Scholz ile savunma, endüstri, teknoloji, enerji gibi konuları da ele aldıklarını ifade eden Macron, iki ülkenin gelecek yıllarda ortak gaz satın alma mekanizmaları üzerinde birlikte çalışmaya karar verdiğini kaydetti.

"H2MED" PROJESİNİ ALMANYA'YA DA GENİŞLETME KARARI

Macron, Fransa ve Almanya'nın hidrojen stratejilerini yakınlaştırmak istediğine işaret ederek, Barselona ve Marsilya arasında kurulmak istenen, "H2Med" adlı yeşil hidrojen boru hattı projesini Almanya'ya da genişletmeye karar verdiklerini belirtti.

Bir gazetecinin Burkina Faso'nun, Fransız askerlerinin ülkeden ayrılmasını istemesine ilişkin sorusu üzerine Macron, mevcut dolaşan bilgilerin büyük bir kafa karışıklığına neden olduğunu ve Burkina Faso yönetiminden bu konuya ilişkin açıklama beklediğini söyledi.

"AVRUPA, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ ROL OYNAMALI"

Scholz, Avrupa'nın ilerlemesi için Fransa ve Almanya arasında iyi bir koordinasyonun gerekliliğine vurgu yaptı.

Scholz, Avrupalıların birlikte hareket ederek bu dünyada etki yapabileceğinin altını çizdi.

İklim değişikliği, dünyanın geleceği gibi konuları ele aldıklarını belirten Scholz, "Avrupa'nın (iklim değişikliğiyle mücadelede) önemli bir rol oynaması gerektiğini düşünüyorum, çünkü sanayileşme Avrupa'da başladı." dedi.

Fosil enerji kullanımını azaltmak istediklerini söyleyen Scholz, enerjide bağımlılığı azaltmaları gerektiğine de işaret etti. (AA)

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Fransa Ukrayna tank

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