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  4. Fransa'dan yola çıkan 6 bisikletçi, 10 bin kilometre pedal çevirip Bayburt'a geldi

Fransa'dan yola çıkan 6 bisikletçi, 10 bin kilometre pedal çevirip Bayburt'a geldi

09.09.2021 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’dan başlayarak, belirledikleri rota istikametinde dünya turuna bisikletlerle çıkan 3 kız, 3 erkek Fransız grup, 10 bin kilometre pedal çevirip Bayburt’a geldi. Demirözü ilçesi Beşpınar köyü yolu üzerinde gazetecilere denk gelen Fransız bisikletçi grup, Türkiye’yi muhteşem bulduğunu kaydetti.

Fransa'dan yola çıkan 6 bisikletçi, 10 bin kilometre pedal çevirip Bayburt'a geldi

Doğa ve bisiklet tutkusu nedeniyle bisikletle dünya turuna çıkmaya karar veren 6 Fransız arkadaş, aylar öncesinde Avrupa’dan başladıkları turda 10 ülkenin ardından Türkiye’ye geldi. Türkiye’nin birçok ilini gezen Fransız bisikletçi grup, 10 bin kilometre pedal çevirdikten sonra Erzincan’a ardından da Bayburt’a ulaştı. Bisikletle kat ettikleri yolları, illeri, doğayı, cep telefonu kameralarıyla kaydedip sosyal medya hesaplarında yorumlarıyla paylaşan Fransız grup, Erzincan’da Karanlık Kanyonu geçip sarp yolları aşarak Bayburt’a ulaştıklarını ifade etti.

Kentin Demirözü ilçesi Beşpınar köyü yolu üzerinde muhabirlere denk gelen Fransız bisikletçi grup, 10 bin kilometre yol kat ettiklerini söyledi.

SIRADA TRABZON VAR

“Kim inanırdı ki? 10 bin kilometre bisiklet sürdük” diyen Fransız gruptan Clémence Antoine, “Bisikletlerle dünya turuna çıktık. 10 bin kilometre sonra Bayburt’a geldik. Buradan sonra Trabzon Of’a, Gürcistan, Ermenistan devam edeceğiz. Türkiye çok güzel insanları misafirperver” dedi.

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"TÜRKİYE NEFİS"

Bisikletçi Fransızlardan diğer bir kadın ise, “Uzun zamandır hedeflediğimiz bir etap olan İstanbul’a ulaştık. Farklı mahalleleri, güzel camileri ve özellikle iyi yemekleri keşfetmek için orada durduk. Türkiye nefis. Pide, Adana kebap, lahmacun hepsi muhteşem” diye konuştu.

Bayburt’un ardından Trabzon’a doğru yol alan Fransız bisikletçi grup dünyanın en tehlikeli yollarından olarak kabul edilen Soğanlı Dağlarındaki Derebaşı virajlarını aşıp burada bol bol fotoğraf çekilip sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundular.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bayburt Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Sokun elin fransız istihbaratçısını ülkenin göbeğine sokun. Bunların hepsi istihbaratçı bırakın şu turist ayaklarını.
hacı olmaya gelmişlerdir
burdan bizim vatandaslar bisikletle fransaya gitsinler bakalim sinirdan sokuyorlarmi.

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