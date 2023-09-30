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Fransa'nın başkenti Paris'te tahtakurusu istilası! Hükümet müdahale kararı: 'Hiç kimse güvende değil'

30.09.2023 14:05 | Son Güncelleme:
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Fransa'nın başkenti Paris, olimpiyat oyunları öncesinde tahtakurusu kriziyle boğuşuyor. Kentte toplu taşıma ve sinema gibi kamu alanlarında yoğun bir şekilde tahta kurusu görülüyor. Halk, sosyal medyada toplu taşıma araçlarında bulunan tahtakurularından videolar paylaşmaya başladı. Yaşananlar sonrasında hükümet müdahale kararı aldı, Paris Belediye Başkanı Yardımcısı Emmanuel Gregoire ise “Gerçekte hiç kimsenin güvende olmadığını anlamalısınız" dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te tahtakurusu istilası! Hükümet müdahale kararı: 'Hiç kimse güvende değil'

Fransa'nın başkenti Paris’te toplu taşıma ve sinema gibi kamu alanlarında yoğun bir şekilde tahtakurusu görüldü. Halk, sosyal medyada toplu taşıma araçlarında bulunan tahtakurularından videolar paylaşmaya başladı.

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"HİÇ KİMSE GÜVENDE DEĞİL"

Paris Belediye Başkanı Yardımcısı Emmanuel Gregoire dün basına açıklama yapıp “Gerçekte hiç kimsenin güvende olmadığını anlamalısınız, tabii ki risk faktörleri var ama gerçekte tahtakuruları size bulaşabilir ve eve getirebilirsiniz” dedi. Gregoire açıklamasında tahtakurularının, 2024 Paris Olimpiyatları için bir tehdit olmadığını belirtti.

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Fransa Ulaştırma Bakanı Clement Beaune ise dün konuyla ilgili açıklama yapıp “Önümüzdeki hafta ulaştırma operatörlerini bir araya getirerek alınan tedbirler hakkında bilgi vereceğim ve yolculara hizmet etmek, güven vermek ve korumak için daha fazla çaba sarf edeceğim” dedi.

Kaynak: DHA

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Paris Fransa tahta kurusu

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