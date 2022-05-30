HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa: Şampiyonlar Ligi finali öncesi çıkan kaosun sorumlusu 'sahte biletli' Liverpool taraftarları

Fransa: Şampiyonlar Ligi finali öncesi çıkan kaosun sorumlusu 'sahte biletli' Liverpool taraftarları

30.05.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Spor Bakanı Amélie Oudéa-Castéra, Cumartesi günü başkent Paris'te oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi çıkan olaylardan, "sahte biletle" stada girmeye çalışan İngiliz taraftarları sorumlu tuttu.

Fransa: Şampiyonlar Ligi finali öncesi çıkan kaosun sorumlusu 'sahte biletli' Liverpool taraftarları

Bakan Oudéa-Castéra, Liverpool taraftarlarının turnikeleri bloke ederek kaosa yol açtığını, bazı Fransız futbolseverlerin kapıları zorlamasının da sorunu büyüttüğünü söyledi.

Oudéa-Castéra ayrıca yaşananlardan ders çıkardıklarını söyledi, 2024'te Fransa'da düzenlenecek Olimpiyatlar ve Paralimpik Oyunları'yla ilgili olarak "Endişeli değilim" dedi.

İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Nadine Dorries ise Paris'te yaşananların son derece endişe verici olduğunu belirterek Fransa'dan soruşturma başlatılmasını istedi.

Real Madrid'in Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi finali, maç öncesinde stadyum dışında yaşanan kaos yüzünden 36 dakika geç başlamıştı.

Fransız polisinin stada girmek için bekleyen bazı Liverpool taraftarlarına karşı göz yaşartıcı gaz ve biber gazı kullanması tepki çekmişti.

Liverpool taraftarları ise Fransız polisine öfkeli. BBC'ye konuşan taraftarlardan Tom Whitehurst, "UEFA ve polisin taraftarlara karşı tavrı rezaletti" dedi.

BBC'ye konuşan Liverpool Belediye Başkanı Joanne Anderson ise Fransız polisinin "kesinlikle iğrenç" şekilde davrandığını, biletli taraftarların stada giremediğini ve stad dışında yetkililer aleyhtarı slogan atan Liverpool taraftarlarına biber gazı sıkıldığını belirtti.

Liverpool'un oyuncularından Andy Robertson da, bilet verdiği bir arkadaşının, "maç biletinin sahte olduğu gerekçesiyle" stada alınmadığını söyledi.

BBC Spor Muhabiri Nick Parrott ise yaşananlarla ilgili olarak "Bir futbol maçında karşılaştığım en şaşırtıcı deneyimdi" yorumunu yaptı, girişleri zorlayan Fransızların biletli taraftarları engellediğini aktardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elon Musk bu kez verdiği motivasyon dersiyle gündemde!Elon Musk bu kez verdiği motivasyon dersiyle gündemde!
Manisa'da heyecanlandıran olay: Zeytin bahçesinde sondaj yaparken keşfetti... Petrole benziyor! Manisa'da heyecanlandıran olay: Zeytin bahçesinde sondaj yaparken keşfetti... Petrole benziyor!
Çöp evden servet çıktı! Zabıta ekipleri saymakla bitiremediÇöp evden servet çıktı! Zabıta ekipleri saymakla bitiremedi
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool Paris Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'

Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'

Aradaki fark ilk kez bu kadar eridi! Çok konuşulacak anket...

Aradaki fark ilk kez bu kadar eridi! Çok konuşulacak anket...

Bankalardan ‘dolar’ hamlesi! Yeni adım atıldı

Bankalardan ‘dolar’ hamlesi! Yeni adım atıldı

Silahla kız arkadaşını rehin almış, polis vurmuştu! Yeni gelişme

Silahla kız arkadaşını rehin almış, polis vurmuştu! Yeni gelişme

Çok çarpıcı Kılıçdaroğlu iddiası! ‘O viraja gelene kadar…’

Çok çarpıcı Kılıçdaroğlu iddiası! ‘O viraja gelene kadar…’

Kimlik yerine silahını gösterdi, gerginlik çıktı! Gözaltına alınanlar arasında uzman çavuşlar da var

Kimlik yerine silahını gösterdi, gerginlik çıktı! Gözaltına alınanlar arasında uzman çavuşlar da var

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü tabloya pastalı saldırı!

Dünyaca ünlü tabloya pastalı saldırı!

Sadece bir günlük kazancı servet! İtirafı tepki çekti

Sadece bir günlük kazancı servet! İtirafı tepki çekti

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Estetik kurbanı oldu! ''En büyük pişmanlığım'' dedi

Estetik kurbanı oldu! ''En büyük pişmanlığım'' dedi

K-Pop severleri kızdırdı! "Adıyaman'ın köyünden fanlık yapıp bana küfür eden..."

K-Pop severleri kızdırdı! "Adıyaman'ın köyünden fanlık yapıp bana küfür eden..."

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.