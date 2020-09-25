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Fransa sokaklarında kadınlara erkek şiddeti: 'Niye etek giydin' diyerek dövdüler

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2020 10:16 | Son Güncelleme

Fransa'nın Alsas bölgesinde ayrı ayrı olaylarda üç kadın etek giydikleri gerekçesiyle kendilerine hakaret eden erkeklerin fiziksel saldırısına uğradıklarını bildirdi.

Fransa sokaklarında kadınlara erkek şiddeti: 'Niye etek giydin' diyerek dövdüler

Fransa'nın kuzeydoğusundaki Strazburg kentinde bir kadın gündüz gözü sokak ortasında etek giydiği için saldırıya uğradığını duyurdu.

22 yaşında olduğu belirtilen ve sadece ön adının Elisabeth olduğunu açıklanan öğrenci, üç erkeğin etek giydiği için kendisine hakaret ederek saldırdığını ve birinin yüzüne yumruk attığını söyledi.

Polisin soruşturma açtığı olaya Fransa hükümeti "çok vahim, kabul edilemez" tepkisini gösterdi.

'İKİSİ KOLLARINI TUTARKEN, ÜÇÜCÜSÜ YÜZÜNÜ YUMRUKLADI'

Alsas bölgesinin 'France Bleu Alsace' isimli radyo kanalına konuşan Elisabeth, eve dönerken üç erkeğin kendisine laf attığını, birinin "....puya bak, etek giymiş" dediğini, ikisi kendisinin kollarını tutarken, üçüncüsünün yüzünü yumrukladığını anlattı.

Ardından üç erkek kaçarken kendisinin morarmış bir gözle kalakaldığını, olaya 12'den fazla kişinin tanık olduğunu, ama hiçbirinin müdahale etmediğini aktardı.

Önceki hükümette Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Bakan olan, İçleri Bakanlığı bünyesindeki Yurttaşlık İşlerinden Sorumlu Delege Bakan Marlene Schiappa Strazburg'u ziyaret ederek, kentte kadınların güvenliğiyle ilgili görüşmeler yürüttü.

Kadın bakan: Saldırıdan etek sorumlu değil, mağdure hiç sorumlu değil
France Bleu Alsace'e konuşan kadın bakan "Saldırıdan etek sorumlu değil, mağdure hiç sorumlu değil" diyerek ekledi:

"Kadına vurulmasının sebebi asla etek değildir. Kadına vururlar, çünkü kadın düşmanıdırlar, cinsiyetçidirler, şiddete eğilimlidirler, kadına vurarak kendilerini her türlü yasadan ve terbiye kuralından özgürleştireceklerini sanırlar."

"Öğrenci olduğunuzda ve giyeceğiniz kıyafetle ne mesaj gönderdiğinizi düşünmeniz gerektiğinde, bu, çok büyük bir zihinsel yüktür," değerlendirmesini yapan Schiappa, insanlara kamusal alanda, sokakta kadınların taciz veya saldırıya uğradığını gördüklerinde polisi aramaları çağrısı yaptı.

AYNI BÖLGEDE YİNE SALDIRI

Ama France Bleu Alsace, aynı bölgedeki Mulhouse kentinde iki kadının daha kendilerine "Eteğin çok kısa" diyen bir erkeğin saldırısına uğradığını duyurdu.

Sokakta tacizle mücadele için 2018'de yasa çıkarılmasından beri yaklaşık 1800 para cezası kesildi.

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