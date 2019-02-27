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Fransa, Suriye konusunda ABD'den bilgi bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 00:32 | Son Güncelleme

Fransa, Suriye konusunda ABD'den bilgi bekliyor

PARİS (AA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD'den yaklaşık 200 askerini bir süre daha Suriye'de bırakma kararıyla ilgili daha fazla bilgi beklediklerini ve geldiğinde Suriye konusunda yeni bir karar alabileceklerini bildirdi.

Le Drian, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile düzenlediği basın toplantısında ABD'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin yaklaşık 200 askerini bir süre daha Suriye'de bırakma kararından memnun olduğunu kaydeden Le Drian, ABD'den bu konuda daha fazla bilgi beklediklerini ve geldiğinde Suriye konusunda yeni bir karar alabileceklerini belirtti.

Payne de bu konuda ABD'den bilgi beklediğini ve geldikçe ortak ve müttefikleriyle çalışacağını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin bir süre daha Suriye'de asker bırakma kararından memnun olduğunu kaydetmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yaptığı yazılı açıklamada, "Yaklaşık 200 askerlik barışı koruma görevli küçük bir grup Suriye'de bir süre daha kalacak." ifadesini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Fransa Suriye

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