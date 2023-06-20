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Fransa'yı ayağa kaldıran saldırı! Yaşlı kadını yerlerde sürükledi, torununu kaçırmaya çalıştı

20.06.2023 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa, bir mültecinin evlerinin önünde bekleyen yaşlı kadın ve torununa saldırmasının şokunu yaşıyor. Bordeaux şehrinde, Afrika asıllı mülteci, küçük kızı kaçırmaya çalışırken, yaşlı kadını ise yerlerde sürükledi. Ülkeyi ayağa kaldıran olayın ardından saldırgan polis tarafından yakalandı.

Fransa’nın Bordeaux şehrinde yaşlı kadın ve torunu, evlerinin önünde Afrika asıllı olduğu öğrenilen bir mülteci tarafından saldırıya uğradı. Kamera kayıtlarına göre, kendilerine yaklaşan mülteciden korkan yaşlı kadın torunuyla içeriye girmek istedi, ancak saldırgan ayağıyla yaşlı kadının kapıyı kapatmasını engelledi.

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KÜÇÜK KIZI KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

Kapıyı zorla açarak yaşlı kadını sürükleyen saldırgan daha sonra küçük kızı kaçırmaya çalıştı. Saldırgan, küçük kızın elinden kurtulmasının ardından olay yerinden koşarak uzaklaştı.

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Daha sonra yakalanan saldırgan, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

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PARKTA ÇOCUKLARA SALDIRI YAŞANMIŞTI

Fransa’nın Annecy kasabasında bu ayın başında yaşanan benzer bir olayda, İsveç’te mülteci statüsüne sahip yabancı uyruklu Abdelmasih Hanoun bir parkta bıçakla 4’ü çocuk 6 kişiyi yaralamıştı. (İHA)

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Fransa mülteci saldırı

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