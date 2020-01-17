HABER
  4. Fransa’da grev yapan işçilerin maaşı kesilecek

Fransa’da grev yapan işçilerin maaşı kesilecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.01.2020 17:02 | Son Güncelleme

Fransa’da bir süredir devam eden emeklilik reformu karşıtı grevler işçilerin gelirini etkileyecek.

Fransa’da bir süredir devam eden emeklilik reformu karşıtı grevler işçilerin gelirini etkileyecek. Aralık ayında grev için izin günlerini kullanan işçilerin Ocak ayında her grev günü için maaşından kesinti yapılacak.
Fransa’da reform karşıtı grevler ülke tarihinde rekor kırarak 40 günü geçerken işçilerin maaş kaygısı gündeme geldi. İş kanununa göre ücretli izin günlerini grev için kullanma hakkı olan işçilerin Ocak’ta greve devam etmesi durumunda şirketlerin yanı sıra kendi bütçelerini de derinden etkileyeceği öğrenildi. İşçi sendikaları Ocak ayında greve devam edeceklerini duyururken işçilerin Ocak ayı için alacağı maaşın kimisi için sıfıra yakın olacağı bildirildi. Kesinti durumunda işçilere kalan son ihtimalin şirketin kabul etmesi durumunda kesintileri tüm seneye yaymak olduğu öğrenildi. Kesintilerin diğer aylar üzerinden azar azar yapılmasını talep eden sendikaların toplu taşımacılık şirketlerince kesinlikle kabul etmediği duyuruldu.
Öte yandan sendikalar şirketlerin kabul etmeyişini "grev yapan işçilere ceza" olarak nitelendirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!
Ürün güvenliği düzenlemesi TBMM'deÜrün güvenliği düzenlemesi TBMM'de
Kandemir: “Demirtaş’ın yazdığı tiyatroyu Allah’a hamdolsun bu millet birliği beraberliğiyle bozdu”Kandemir: “Demirtaş’ın yazdığı tiyatroyu Allah’a hamdolsun bu millet birliği beraberliğiyle bozdu”

En Çok Okunan Haberler

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

'Anal ilişki' sorusu sosyal medyayı ayağa kaldırdı

'Anal ilişki' sorusu sosyal medyayı ayağa kaldırdı

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

İran'da 2012'den bu yana ilk gerçekleşti!

İran'da 2012'den bu yana ilk gerçekleşti!

Tunceli Belediyesi'nin hesaplarına haciz konuldu!

Tunceli Belediyesi'nin hesaplarına haciz konuldu!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Diğer Haberler
Son anket sonuçları açıklandı (Partilerin son oy oranları)

Son anket sonuçları açıklandı (Partilerin son oy oranları)

Gazetecinin sorusu Erdoğan'ı gülümsetti: Aferin bana unuttuğumu hatırlattın

Erdoğan'ı gülümsetti: Aferin bana unuttuğumu hatırlattın

İmamoğlu'nun verdiği mektupla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

İmamoğlu'nun verdiği mektupla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

HDP'li Ali Kenanoğlu'dan TBMM'ye 'cemevleri' çağrısı!

TBMM'ye flaş 'cemevleri' çağrısı!

Son dakika! CHP'de kurultay tarihi belli oldu

CHP'de kritik tarih belli oldu

Son dakika! Devlet Bahçeli'den flaş Kılıçdaroğlu açıklaması: Dosyamız hazır

Bahçeli'den flaş Kılıçdaroğlu açıklaması: Dosyamız hazır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.