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Fransa'da Lyon-Marsilya maçı sahaya atılan şişe yüzünden oynanamadı

22.11.2021 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Futbol 1. Liginde Pazar günü yapılan Lyon-Marsilya maçının beşinci dakikasında sahaya fırlatılan bir şişenin Dimitri Payet'e isabet etmesi yüzünden maça ara verildi.

Fransa'da Lyon-Marsilya maçı sahaya atılan şişe yüzünden oynanamadı

Fransa 1. Liginde Pazar günü yapılan Lyon-Marsilya maçına beşince dakikada sahaya fırlatılan şişenin Dimitri Payet'e isabet etmesinden sonra ara verildi.

Takımlar hakem Ruddy Buquet tarafından soyunma odalarına gönderildi ve iki saatlik bir bekleyişten sonra Marsilya oyuncuları sahaya dönmeyince maç resmen iptal edildi.

Fransa futbolunda daha önce de bu tarz olaylar yaşandı; bu Marsilya oyuncusu Dimitri Payet'e isabet eden ikinci şişe.

Ağustos ayında Marsilya'nın Nice'deki maçı, yine Payet'e bir şişe atılması, oyuncunun şişeyi alıp tribünlere geri fırlatması ve taraftarların sahaya atlamasının ardından yarıda kalmıştı.

Olaya Nice taraftarı sebep olduğu için bu maçta Nice'e ceza verilerek iki puanı silindi, daha önce İngiltere'nin West Ham klübünde oynamış olan Payet'e bir maç oynamama cezası verildi.

Sezon başında Montpellier'deki maçta atılan bir şişe Marsilya orta saha oyuncusu Valentin Roniger'e gelmiş ve dudağını kesmişti.

Eylül ayında RC Lens ile Lille arasında oynanan kuzey derbisinin ikinci yarısı rakip takım taraftarlarının birbirine çeşitli cisimler fırlatması nedeniyle 1,5 saat gecikmeli oynanabildi.

Taraftarlar sahaya atlayınca olaya polis ve görevliler müdahale etti.

Olay nasıl gelişti?

Lyon'daki Groupama stadyumundaki son olay tam Payet korner atışı yapacağı sırada yaşandı ve oyuncu ilk müdahaleden sonra başında bir buz torbasıyla sahadan ayrıldı.

Olaydan kısa süre sonra yapılan anonsta bir kişinin gözaltına alındığı ve oyuna devam edileceği duyuruldu fakat yeni bir olay olursa maçın oynanmayabileceği uyarısı yapıldı.

Lyon oyuncuları bir süre sonra yeniden ısınma hareketleri yaparak sahaya çıkınca maçın devam edeceği düşünüldü ama Marsilya soyunma odasından çıkmadı ve yerel saatle 22.40'ta maçın ertelendiği duyuruldu.

Lyon CEO'su Jean-Michel Aulas Payet'ten kulüp olarak özür dilediklerini söyledi ve "Fail derhal bildirildi ve yakalandı. Bu münferit bir olay" diye konuştu.

Aulas, "Oyuncularımız (hakem) Bay Buquet'in talimatına uyarak ısınmak üzere yeniden sahaya çıktılar. Sonra hakem fikrini değiştirip onları yeniden soyunma odasına yolladı. Onlar da haklı olarak kararı bekleyip ona uydular" diye ekledi.

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