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Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Chirac'ın hayatını kaybetmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 20:38 | Son Güncelleme

Fransa Başbakanı Edouard Philippe: - "Jacques Chirac'ın vefatı Fransa'yı hüzne boğdu. Tüm Fransızlar gibi çok üzgünüm" - Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy: - "Bugün hayatımını bir parçası kayboldu. Fransa'yı evrensel değerlerine ve tarihsel rolüne sadık şekilde yapılandırdı" - Fransa Ulusal Meclisi Başkanı Richard Ferrand: - "Jacques Chirac artık Fransa tarihinin bir parçası. Fransız halkı yorulmayan bir cumhuriyetçi, vizyonu geniş ve güncel tartışmalara karşı hassas birini kaybetti" - Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen: - "Jacques Chirac ile fikir ayrılıklarımıza rağmen kendisi Fransa'nın denizaşırı ülkeleri aşığıydı ve Irak savaşına karşı çıktı"

PARİS (AA) - Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkenin eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın hayatını kaybetmesine ilişkin, "Jacques Chirac'ın vefatı Fransa'yı hüzne boğdu. Tüm Fransızlar gibi çok üzgünüm." dedi.

Fransız siyasetçiler, Chirac'ın hayatını kaybetmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Başbakan Philippe, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Jacques Chirac'ın vefatı Fransa'yı hüzne boğdu. Tüm Fransızlar gibi çok üzgünüm." dedi. Philippe, ülkenin önemli bir şahsiyeti kaybettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı görevini 2007'de Chirac'tan devralan Nicolas Sarkozy de yaptığı yazılı açıklamada, Chirac'ın vefat haberini üzüntüyle karşıladığını belirterek, "Bugün hayatımın bir parçası yok oldu. Fransa'yı evrensel değerlerine ve tarihsel rolüne sadık şekilde yapılandırdı." ifadelerini kullandı.

Sarkozy'den sonra Cumhurbaşkanı olarak görev yapan François Hollande ise Chirac'ı Fransızlarla ilişki kurabilen mücadeleci biri olarak tanımladı.

Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand, sosyal medya hesabından, "Jacques Chirac artık Fransa tarihinin bir parçası. Fransız halkı yorulmayan bir cumhuriyetçi, vizyonu geniş ve güncel tartışmalara karşı hassas birini kaybetti." mesajını paylaştı.

Ferrand, Chirac'ın aşırılık veya ırkçılıktan uzak durulması gerektiği yönündeki açıklamasını unutamayacağı belirtti.

Chirac'ın cumhurbaşkanlığı döneminde başbakanlık yapan Alain Juppe, yaptığı açıklamada, "Büyük bir üzüntü yaşıyorum. 40 yıl boyunca Chirac ile karşılıklı dostluk ve güvene dayalı özel bir diyaloğum vardı. Bu diyalog sadece siyasi değil aynı zamanda kişiseldi." ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen de sosyal medya hesabından, "Jacques Chirac ile fikir ayrılıklarımıza rağmen kendisi Fransa'nın denizaşırı ülkeleri aşığıydı ve Irak savaşına karşı çıktı." mesajını paylaştı.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa tarihi yeni bir sayfa çevirdi. Haklı üzüntülerimiz var. O herkesten çok daha fazla Fransa'yı seviyordu ve bunun için ona minnettarız." ifadesini kullandı.

Öte yandan Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nın ışıkları, bu akşam hayatını kaybeden Chirac'ın anısına söndürülecek.

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