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Fransız arkeologlar binlerce yıl öncesine ait 40 tabut keşfetti

15.04.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız Ulusal Arkeolojik Araştırma Enstitüsü’ne (INRAP) bağlı arkeologlar, Korsika bölgesinde 300-600 yılları arasında olduğuna inanılan 40 tabutun bulunduğu Antik döneme ait mezarlık keşfetti.

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Fransız'da arkelogları şaşırtan bir keşfe imza atıldı. Ulusal Arkeolojik Araştırma Enstitüsü’ne (INRAP) bağlı arkeologlar, Antik dönemde birçok topluma ev sahipliği yapan Fransa’nın Korsika bölgesinde 300-600 yılları arasında olduğu tahmin edilen 40 tabutun bulunduğu mezarlık keşfetti.

Arkeologlar, bulunan cesetlerin 3 ve 6. yüzyıl arasında gömüldüğünü tahmin ettiklerini açıkladı.

Mezarlığın bulunduğu Ile-Rousse kasabasında, Antik dönemde de insanların yaşadığı ortaya çıktı.

Bulunan 40 tabutun sayesinde kasabanın 18’inci yüzyıl öncesine ait sırlarla dolu geçmişinin çözübileceğine inanılıyor.


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