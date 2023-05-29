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Fransız Bakan, Twitter'ın ülkesinde yasaklanabileceğini duyurdu! ChatGPT gibi yapay zeka programlarıyla ilgili olarak ise bakın neye değindi

29.05.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa, Dijitalleşme ve Telekomünikasyondan Sorumlu Bakan Jean-Noel Barrot, kurallardan kaçması durumunda Twitter'ın ülkede yasaklanacağını bildirdi. Fransız Bakan Barrot, ChatGPT gibi yapay zeka programlarıyla ilgili olarak ise Avrupa'daki yasal düzenlemeler kapsamında kullanım alanlarını kısıtlayan bir çerçeve belirlenmesi gerektiğine değindi.

Fransız Bakan, Twitter'ın ülkesinde yasaklanabileceğini duyurdu! ChatGPT gibi yapay zeka programlarıyla ilgili olarak ise bakın neye değindi

Barrot, Twitter'ın Avrupa Birliğinin (AB) dezenformasyonla mücadele için hazırladığı zorunlu olmayan uygulama kurallarından ayrılmasına ilişkin açıklama yaptı.

"KAMUOYU TARTIŞMALARINDA ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR ANCAK..."

Twitter'ın, kurallara uymamayı sürdürmesi durumunda ülkede yasaklanacağını belirten Barrot, "Twitter, kamuoyu tartışmalarında önemli bir rol oynuyor ancak Twitter gibi bir sosyal ağın, dezenformasyon destekçilerinin toplumsal tartışmalarımızı ve demokrasimizi rehin alarak etkilemelerine müsaade etmesi riskini almayız." ifadesini kullandı.

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CHATGPT GİBİ YAPAY ZEKA PROGRAMLARIYLA İLGİLİ YORUMU

Fransız Bakan, ChatGPT gibi yapay zeka programları için de Avrupa'daki yasal düzenlemeler kapsamında kullanım alanlarını kısıtlayan bir çerçeve belirlenmesi gerektiğine işaret etti.

Bu tür teknolojilerin katı yaptırımlara tabi tutularak tamamen dışlanmaması gerektiği yorumunu yapan Barrot, "Bu yapay zeka modelleri, kendimizi geride bırakmamıza izin vermememiz gereken çılgınca bir yarışın konusudur." değerlendirmesini yaptı.

Twitter'da üst düzey istifa! Twitter'da üst düzey istifa!

Barrot, yapay zeka programları konusunda Avrupa'nın yatırım yapmaya ihtiyacı olduğunu kaydetti. (AA)

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