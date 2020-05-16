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  4. Fransız Bakan Vidal: Koronavirüse karşı aşı 18 aydan önce hazır olamaz

Fransız Bakan Vidal: Koronavirüse karşı aşı 18 aydan önce hazır olamaz

DÜNYA HABERLERİ  | 16.05.2020 18:58 | Son Güncelleme

Fransa Yükseköğretim, Araştırma ve İnovasyon Bakanı Frederic Vidal, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşının 18 aydan önce hazır olamayacağını söyledi.

Fransız Bakan Vidal: Koronavirüse karşı aşı 18 aydan önce hazır olamaz

Fransa Yükseköğretim, Araştırma ve İnovasyon Bakanı Frederic Vidal, Europe 1 radyosunda ABD Başkanı Donald Trump'ın salgına karşı yıl sonuna kadar bir aşı bulacakları yönündeki açıklamasına ilişkin soruları yanıtladı.

Bir aşının bulunmasının ve hazır olmasının genelde birkaç sene sürdüğünü ifade eden Vidal, "Kovid-19'a karşı aşı 18 aydan önce hazır olamaz." dedi.

Vidal, aşının daha kısa sürede hazırlanmasını beklemenin makul olmayacağını belirtti.

Trump, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Ülkemizin normalleşmesinin bir diğer önemli ayağını da virüse karşı etkili tedavi ve aşıların geliştirilmesi oluşturuyor. Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşünüyoruz, yapabilirsek daha önce yapacağız." demişti. (AA)

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