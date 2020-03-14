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Freebuds 3 Hindistan’da satışa sunulacak.

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.03.2020 15:14 | Son Güncelleme

Son olarak Eylül ayında piyasaya sürülen Huawei Freebuds 3 kulaklıklar Hindistan’da satışa sunulacak. Bu şimdilik sadece bir dedikodu ancak ünlü Twitter kullanıcısı Ishan Agarwal kablosuz kulaklığın Huawei Watch GT 2 ile birlikte Aralık ayında satışa sunulacağını açıkladı.

Freebuds 3 Hindistan’da satışa sunulacak.

Hindistan pazarı akıllı telefon üreticileri için son derece önemli bir yere sahip. Global pazara sunulmayan uygun fiyatlı akıllı telefonların bir çoğu bu pazarda satışa sunuluyor. Pazar payı oldukça geniş. Huawei’de bu pazara yönelik ürün geliştirmeye ve satışa sunmaya hız kesmeden devam ediyor.

Dünyanın ilk aktif gürültü önleme özelliğine sahip akıllı kulaklığı olan Freebuds 3 Kirin A1 yonga setini kullanıyor. Kulaklık bu işlemci sayesinde 1 saat gibi bir sürede şarj oluyor ve 4 saate kadar müzik keyfi sunuyor. 9 gram ağırlığında olan kulaklıkların şarj kutusu 48 gram. Her kulaklığın içerisinde 30mAh’lık bir batarya bulunuyor. Kulaklığın kutusunda ise 480mAh’lık batarya bulunuyor. Cihaz işletim sistemi ayırt etmeksizin her sistemde çalışıyor. Ancak Android telefonlar için daha uygun ve EMUI 10 kullanan telefonlarda çok daha stabil çalışıyor.

Freebuds 3 kulaklıkları Huawei AI Life uygulamasını indirerek yönlendirebiliyorsunuz. Uygulamadan kulaklığın sürümünü güncelleyebilir, gürültü önleme seviyesini arttırıp azaltabilirsiniz. Kulaklık 15dB’ye kadar gürültü önleme imkanı sağlıyor ancak bu aşırı etkileyici değil. Eğer aktif gürültü engelleme özelliğine sahip premium kulaklıkları kullanmadıysanız kulaklığın performansı sizi mutlu edebilir. Ürün şu anda ülkemizde 850 TL – 900 TL arasında satılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
FreeBuds 3 Hindistan

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