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  4. Fren yerine gaza bastı ortalık karıştı! Balıkesir'de ehliyetsiz sürücü kahveciye daldı

Fren yerine gaza bastı ortalık karıştı! Balıkesir'de ehliyetsiz sürücü kahveciye daldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 20:32 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde fren yerine gaza basan ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç kahve satışı yapan işletmenin bahçesine girdi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Fren yerine gaza bastı ortalık karıştı! Balıkesir'de ehliyetsiz sürücü kahveciye daldı

Edinilen bilgiye göre kaza, Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde bir AVM yakınlarındaki zincir kahve satış işletmesinde akşam saatlerinde yaşandı.

Ehliyetsiz sürücü S.İ., otomobil ile manevra yaparken panikle fren yerine gaza basınca aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, bir zincir kahve işletmesinin bahçesine girdi. Bu sırada bahçede oturan müşteriler A.Y. ve S.K. yaralandı.

Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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