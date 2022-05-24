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  4. Freni patlayan kamyon faciaya neden oldu! Kaza anı kameraya yansıdı

Freni patlayan kamyon faciaya neden oldu! Kaza anı kameraya yansıdı

24.05.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yokuş aşağı giderken freni boşalan kamyon faciaya neden oldu. Halat yüklü kamyonun çarptığı Ayşenur Tarhan hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Korkunç kaza anı ise anbean kameraya yansıdı.

Gebze'deki feci kaza dün akşam saatlerinde Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi Birlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar B. idaresindeki halat yüklü kamyon yokuş yukarıya çıkmak istediği sırada freni boşaldı. Geri geri kayan kamyonda, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

KAMELYAYA ÇARPARAK YAN YATTI

Bunun üzerine kamyon, bakkalın önünde bulunan kamelyaya çarparak yan yattı. O sırada kamelyada oturan baba Halil Tarhan, kızları Reyhan Tarhan ve Ayşenur Tarhan (24) ile kamyon sürücüsü Serdar B. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sokak ise tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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TALİHSİZ GENÇ KIZ TOPRAĞA VERİLDİ

Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Ayşegül Tarhan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından cenaze aracıyla yaşadığı mahallesine getirildi.

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Tarhan, ikindi namazını müteakip Buhara Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından omuzlar üzerine alınarak cenaze aracına yüklendi. Ayşenur’un cansız bedeni, daha sonra Pelitli Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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RAMPAYI ÇIKAMAYINCA GERİ KAYDI

Öte yandan hayati tehlikeyi atlatan kamyon sürücüsünün ilk ifadeleri ortaya çıktı. Sürücünün, İstanbul’a gitmek isterken kendisini navigasyonun bu yola soktuğunu, rampayı çıkmaya çalıştığını ancak çıkamayınca aracının geri geri kaydığını söylediği belirtildi.

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KAZA ANI KAMERADA

Bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kaza öncesi kamyonun geri geri kaydığı anlar camiinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kamyonun geri geri kaydığı, bir süre sonra bölgede elektrik kesintisi yaşandığı ve insanların panikle koşuşturduğu görülüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli Gebze
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