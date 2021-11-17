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Frida Kahlo'nun otoportresi rekor fiyata satıldı

17.11.2021 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20. yüzyılın en önemli ressamlarından Frida Kahlo'nun otoportresi New York'taki açık artırmada 34,9 milyon dolara satıldı.

Frida Kahlo'nun otoportresi rekor fiyata satıldı

20. yüzyılın en önemli ressamlarından Frida Kahlo'nun otoportresi New York'taki açık artırmada 34,9 milyon dolara satıldı.

Meksikalı ressam Kahlo'nun Sotheby's Müzayede Evi'nde satılan "Diego y Yo" (Diego ve Ben) adlı eseri, sanatçının son otoportrelerinden biriydi.

Bunun Latin Amerika'dan bir sanat eserine ödenen en yüksek fiyat olduğu açıklandı.

Daha önceki rekor, Frida'nın fırtınalı bir ilişki yaşadığı Diego Rivera'nın 2018'de 9,76 milyon dolara satılan eseriydi.

Eserde gözü yaşlı Frida Kahlo'nun alnına eşi Diego Rivera resmedilmiş.

Sotheby's Müzayede Evi resmi "Kahlo'nun açık artırmaya çıkarılmış en önemli eserlerinden biri" olarak tanıtmıştı.

New York Times, resmin Arjantin'de bir müze sahibi olan Eduardo F. Cosantini tarafından satın alındığını yazdı.

Otoportre bundan önce 1990 yılında 1,4 milyon dolara satılmıştı.

1907 doğumlu Kahlo, yerli Meksika sanatına eserlerinde yer veriyordu.

Geçirdiği çocuk felci ve trafik kazası nedeniyle yaşamı fiziksel acılarla da dolu geçen Frida Kahlo 1954 yılında hayatını kaybetmişti.

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