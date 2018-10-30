Frigya'da balonlar 2019'da havalanacak

İhsaniye Kaymakamı Alper Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir arasında yer alan Frigya Vadisi'nde, 3 bin yıllık bir medeniyetin izlerinin bulunduğunu söyledi.

Raporda, Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği'ni (FRİGKÜM) kapsayan bölge olarak yer alan Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki 4 noktada sıcak hava balonu uçuşu yapılabileceği tespit edildi.

Vadinin alternatif turizm potansiyelinin değerlendirilmesi adına başlatılan çalışmalarda, üç yılda bölgenin tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra, meteorolojik verileri, jeolojik yapısı, balon uçuşunun yapılacağı kalkış ve iniş alanları ile olası risk faktörlerinin analizi yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SGHM) Frig Vadisi'nin Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir'deki uzantıları için hazırlanan sıcak hava balonu ön inceleme raporu tamamlandı.

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Tarihi Frig Vadisi'nin Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki bölümünde tespit edilen 4 güzergahta 2019 yılından itibaren sıcak hava balonu uçuşlarının gerçekleştirilmesiyle, bölgeye ilave 100 bin turistin gelmesi bekleniyor.

"İhsaniye'de Frigya Vadisi'nin önemli ve büyük uzantılarının bulunması sıcak hava balonu uçuşlarını cazip kılıyor. Yapılan çalışmalarda ilçemizdeki 4 noktada sıcak hava balonu uçuşu yapılabileceği belirlendi. Bu alanların daha da genişleyebileceği ön görülüyor. Çalışmalarımız bu noktaların genişlemesi yönünde olacak. İnşallah ilk uçuşlarımızı 2019 yılında yapacağız. Alan çalışmalarımız devam ediyor. Frigya Vadisi'nin Kapadokya gibi bir turizm merkezi olmasını hedefliyoruz. Yaptığımız projeler, sportif aktiviteler ve sıcak hava balonu uçuşları bizi bu hedefimize ulaştıracak."

Teknik çalışmalar neticesinde bölgenin sıcak hava balonu uçuşlarına uygun olduğunun tespit edildiğini aktaran Taş, şöyle devam etti:

Taş, Türkiye'de sıcak hava balon uçuşlarının yaygınlaşması için SGHM tarafından hazırlanan raporlar çerçevesinde İhsaniye ilçesinin uygun görüldüğünü vurguladı.

- "Kapadokya gibi bir turizm merkezi olmasını hedefliyoruz"

"Frigya çok kadim bir medeniyet. Anadolu'nun tarihinde etkin olarak varlık göstermiş bir topluluk. Bu özelliğiyle turizm açısından önemli bir merkez, dünyada başka bir örneği yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın 100 günlük eylem planında Frigya'yı bir turizm hedefi olarak göstermesi ilçemizi çok mutlu etti. Turizm açısından ülkemiz adına büyük bir potansiyelin ortaya çıkmasına vesile oldu. Bölgede yapılan çalışmalar bu hedefe doğru ilerliyor."

Vadide, çeşitli anıt yapılar, kaya yerleşimleri ve mezar odalarının bulunduğunu belirten Taş, şöyle konuştu:

-Deneme uçuşları 2015 yılında yapıldı

İhsaniye Belediye Başkanı Şaban Çabuk da önümüzdeki yıl başlayacak sıcak hava balonu uçuşları için yatırımcıları ilçeye davet etti.

Deneme uçuşlarının 2015 yılında yapıldığını, o günden beri meteorolojik verilerin takip edildiğini anlatan Çabuk, şunları kaydetti:

"İnşallah en kısa zamanda ilçemizde sıcak hava balonu turları başlayacak. Vadi artık havadan da izlenecek. Son zamanlarda bölgemize yurt dışından çok sayıda turist gelmeye başladı. Özellikle Uzakdoğu'dan gelenler çoğaldı. Bu insanların ekonomik gelirleri çok yüksek. Buraya gelen turistler sıcak hava balonu uçuşlarından faydalanacak. Yapılacak yatırımların bölge turizmine 100 bin civarında ilave turist çekeceğine inanıyorum."

Frig Vadisi'ni ziyaret eden turistlerden Hanife Samur Göktaş da bölgenin sonbaharda görsel şölen sunduğunu dile getirdi.

Sıcak hava balonu uçuşlarının başlamasıyla Frigya'nın turizm açısından öneminin daha da artacağına dikkati çeken Göktaş, "Balonlar buraya geldiğinde insanlar İhsaniye'ye daha çok gelmek isteyecek. Yapılacak yatırımlar Afyonkarahisar turizmine ve ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

