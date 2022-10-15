HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. FSM Köprüsü’nde İETT otobüsü, motosikletliye rüzgara karşı siper oldu

FSM Köprüsü’nde İETT otobüsü, motosikletliye rüzgara karşı siper oldu

15.10.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şiddetli rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücüsüne İETT otobüsü siper oldu. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle bir motosikletli, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ilerlemekte zorlanınca seyir halinde olan İETT otobüsü sürücüsü, motosiklet sürücüsüne siper oldu. Köprü üzerinden geçişte zorlanan motosiklet sürücüsü şiddetli yağmur ve rüzgardan etkilenmeden karşı yakaya geçti. O anlar arkalarından gelen bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde; İETT otobüsünün motokuryeyi rüzgârdan koruduğu ve o anları kayda alan sürücünün ise “Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bir motosikletliyi belediye otobüsü rüzgardan koruyor" dediği görülüyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kimseye arkamızı dönemiyoruz' deyip intihara kalkıştı'Kimseye arkamızı dönemiyoruz' deyip intihara kalkıştı
Japonyalı Yumiko eski nişanlısına verdiği parayı geri aldı Japonyalı Yumiko eski nişanlısına verdiği parayı geri aldı
İstanbul için kar yağışı açıklaması!İstanbul için kar yağışı açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul fsm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Billur Kalkavan'dan acı haber

Billur Kalkavan'dan acı haber

EYT'de on binlerce kişiye mahkeme yolu gözükebilir!

EYT'de on binlerce kişiye mahkeme yolu gözükebilir!

Madendeki patlamadan acı haberler geldi: Can kaybı yükseldi

Madendeki patlamadan acı haberler geldi: Can kaybı yükseldi

Bartın'daki patlamayla ilgili çok acı detay! Bakan Dönmez açıkladı

Bartın'daki patlamayla ilgili çok acı detay! Bakan Dönmez açıkladı

Dekolteli hırsızlar olay olmuştu! Ev sahibinden ceza tepkisi

Dekolteli hırsızlar olay olmuştu! Ev sahibinden ceza tepkisi

Bartın’daki faciadan çok acı görüntü! ‘Ben bu acıya dayanamam…’

Bartın’daki faciadan çok acı görüntü! ‘Ben bu acıya dayanamam…’

İlginizi Çekebilir

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.