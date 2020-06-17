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Fuat Oktay'dan koronavirüs salgını hakkında flaş açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 12:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüs salgınına ilişkin açıklamada bulundu. Oktay, "İkinci çeyrekte salgın tedbirlerinin etkisiyle kısmi bir gerileme beklense de, yıl sonu için olumlu bir tablo öngörüyoruz" dedi.

Fuat Oktay'dan koronavirüs salgını hakkında flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüs salgınına ilişkin açıklamada bulundu.

Fuat Oktay, "İkinci çeyrekte salgın tedbirlerinin etkisiyle kısmi bir gerileme beklense de, yıl sonu için olumlu bir tablo öngörüyoruz. Bu noktada özellikle belirtmek isterim ki olumlu sonuçlara ulaşmamız için salgının seyrinde yeniden azalan vaka sayılarını yakalamamız gerekiyor. Normalleşmenin birlikte aldığımız tedbirler sayesinde, iyiye giden şartlarda başladığını unutmadan önlemlerimizi en üst seviyede tutmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

PENÇE-KARTAL HAREKATI

Oktay, Pençe-Kaplan operasyonuna ilişkin “Pençe-Kartal’ın ardından Pençe-Kaplan harekâtında, Suriye’de ve Libya’da devam eden harekâtlarda milletimizin sinesinden yükselen istiklal sancağını dalgalandıran, terörle çetin bir mücadele veren kahraman ordumuza muvaffakiyetler diliyorum” açıklamasında bulundu.

DHA

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