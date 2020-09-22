Fuat Oktay'dan Yunan Cumhurbaşkanı'na yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou'nun Türkiye'ye yönelik "işgalci" ifadesini eleştirerek, "Kıbrıs meselesinin çözümü Yunanistan'ın Megalo İdea'sından vazgeçerek realiteye dönmesine bağlıdır. Durum böyleyken Yunan Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri komik ve nafile bir propaganda çabası ve provokasyondur." dedi. Fuat Oktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou'nun Güney Kıbrıs'ı ziyareti öncesi ve Ada'daki temasları sırasında Türkiye'ye yönelik sözlerini değerlendirdi. Sakellaropoulou'nun, Atina'dan 580 kilometre uzaklıkta, Türkiye'nin ise hemen yanı başında, sadece 2 kilometre mesafedeki Meis Adası'na giderek askerleriyle şov yaptığını, hemen ardından Kıbrıs Türkü'nün egemenlik ve temel insan hakları dahil tüm hak ve menfaatlerini yok sayan Güney Kıbrıs'a ziyarette bulunduğunu hatırlatan Oktay, "Ada'da Rum cumhuriyeti hükümranlığının kurulması ve Kıbrıs Türkü'nün varlığının sona erdirilmesini açık açık dile getiren Yunanistan ve onun cumhurbaşkanı, Türk liderliğinin ülkelerine yönelik baskı ve saldırganlığının arttığından bahsediyor." diye konuştu.

Oktay, tarih bilincinden yoksun ve yanlış propaganda ve provakasyon kokan bu açıklamaların sahibi Sakellaropoulou'ya öncelikle bazı tarihi gerçekleri hatırlatmakta fayda bulunduğunu ifade etti. Sultan 2. Selim Han tarafından 1571'de Venedik Cumhuriyeti'nden fethedilen Kıbrıs'ın, 307 yıl Türk toprağı olarak kaldığını hatırlatan Fuat Oktay, bu dönemin, Kıbrıs'ın tarihinde en huzurlu ve istikrarlı dönemi olduğunu vurguladı. "TÜRKİYE KIBRIS'TA İŞGALİ ENGELLEYEN ÜLKEDİR" Kıbrıs'ta İngiliz yönetimindeki 1878-1960 döneminin ise Yunanistan'ın her fırsatta Ada'yı tahrik ettiği, "enosis" peşinde koştuğu yıllar olduğunu anlatan Oktay, şunları kaydetti: "Irkçı ve faşist hayaller uğruna 1959-60 anlaşmaları ile kurulan Kıbrıs'taki ortaklık devletini yıkan ülke Yunanistan'dır. 15 Temmuz 1974'te Albaylar Cuntası'nın maşası Nikos Sampson'u Ada'ya yollayıp darbe yaptıran, üstüne 'Helen cumhuriyeti' ilan ettiren ve ırkçı bir yaklaşımla Kıbrıs Türk halkını yok etmek, siyasi iradesini ortadan kaldırmak için her türlü silahlı saldırıyı destekleyen Yunanistan'dır.