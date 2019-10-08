Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik olarak Fırat'ın doğusuna harekatla ilgili, "Türkiye, benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim (Bunu daha önce yaptım)." açıklamasında bulunmuştu.

TÜRKİYE'DEN İLK YANIT



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Trump'ın sözlerine yanıt olarak "Uluslararası camiaya mesajımız nettir. Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir" dedi.

"TÜRKİYE, TERÖR ÖRGÜTLERİNE HADDİNİ BİLDİRECEK"



Oktay, "Türkiye hem güney sınırlarımızı tehdit eden terör örgütlerine haddini bildirecek hem de Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin gönüllü olarak ülkelerine dönmelerine fırsat sağlayacaktır." diye konuştu.



