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Fuat Oktay'dan Kaşıkçı paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 23:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumluları hesap verene kadar Türkiye sürecin takipçisi olacaktır" - "Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için uluslararası topluma da büyük sorumluluk düşmektedir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumluları hesap verene kadar Türkiye sürecin takipçisi olacaktır." ifadesini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesinin birinci yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bir yıl önce canice katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumluları hesap verene kadar Türkiye sürecin takipçisi olacaktır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için uluslararası topluma da büyük sorumluluk düşmektedir. Bu vesileyle merhum Kaşıkçı'yı rahmetle anıyorum."

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