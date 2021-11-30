Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Kadınların fotoğraflarını katalog şeklinde göndermişler

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bursa ve İstanbul illerinde 3 aydır sürdürdüğü teknik takip neticesinde 15 adrese eş zamanlı şafak operasyonu yaptı. Kadınları fuhşa sürükleyen 12 kişi gözaltına alınırken, fuhşa zorlanan 9'u Türk vatandaşı, 11'i yabancı uyruklu kadın suçüstü yakalandı. Polis nezaretinde Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen kadınların ifadesi alınırken, yabancı uyruklu olan 11 kadın sınır dışı edildi.

DOLAR VE TÜRK LİRASI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız silah, 2 adet av tüfeği, çok sayıda çetele ve doküman, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 dolar, 38 bin Türk lirası ele geçirildi. 3 ay zarfında kadınlarla birlikte olan 200'e yakın kişinin tespit edildiği öğrenildi.

LÜKS OTELLER TERCİH EDİLMİŞ

Kadınların fotoğraflarından oluşan katalogların özel müşterilere internet aracılığıyla gönderildiği ve 2 saat için 200 dolar fiyat belirlendiği tespit edildi. Şüphelilerin fuhuş için ayrıca lüks otelleri tercih ettiği ortaya çıktı. Kadınlarla para karşılığı birlikte olduğu tespit edilen çok sayıda kişi ise emniyete çağrılarak ifadelerine başvuruldu.

''SAKİN OLUN, TÜRK POLİSİYİZ''

Öte yandan operasyon sırasında polis ekiplerinin kapıyı açan yabancı uyruklu kadınları, "Sakin olun, Türk polisiyiz" diyerek İngilizce uyarması dikkat çekti.

(İHA - DHA)

