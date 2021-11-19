Sosyal medyada fuhuş pazarlığı! Fotoğraf paylaşıp cinsel ilişki teklifinde bulundular

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Siber Suçlar Şube Müdürlüklerinin koordineli yürütüldüğü çalışmalarda, sosyal paylaşım sitelerinde yapılan siber devriye çalışmaları esnasında, Fatih, Bahçelievler ve Yedişehitler mahallelerindeki ikametlerinden sosyal medyaya giren ve fotoğraf paylaşarak muhataplarına, cinsel ilişki teklifinde bulunan kişiler tespit edildi.

25 KİŞİ YAKALANDI

Aralarında kadın, erkek ve trans bireylerin de bulunduğu 25 kişi, ekiplerce yakalanarak polis merkezine götürüldü. Şahıslara adli işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

