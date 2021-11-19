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  4. Sosyal medyada fuhuş pazarlığı! Fotoğraf paylaşıp cinsel ilişki teklifinde bulundular

Sosyal medyada fuhuş pazarlığı! Fotoğraf paylaşıp cinsel ilişki teklifinde bulundular

19.11.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’da sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşarak cinsel ilişki teklifinde bulunan 25 kişi, polis ekiplerinin sosyal paylaşım sitelerinde yaptıkları siber devriye takıldı. Ekiplerce adresi tespit edilen kişiler, polis merkezine götürülerek adli işleme tabi tutuldu.

Sosyal medyada fuhuş pazarlığı! Fotoğraf paylaşıp cinsel ilişki teklifinde bulundular

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Siber Suçlar Şube Müdürlüklerinin koordineli yürütüldüğü çalışmalarda, sosyal paylaşım sitelerinde yapılan siber devriye çalışmaları esnasında, Fatih, Bahçelievler ve Yedişehitler mahallelerindeki ikametlerinden sosyal medyaya giren ve fotoğraf paylaşarak muhataplarına, cinsel ilişki teklifinde bulunan kişiler tespit edildi.

25 KİŞİ YAKALANDI

Aralarında kadın, erkek ve trans bireylerin de bulunduğu 25 kişi, ekiplerce yakalanarak polis merkezine götürüldü. Şahıslara adli işlem uygulandı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Isparta fuhuş
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