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Fuhuş operasyonunda gözaltına alınmışlardı! O polisler hakkında açıklama

02.02.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Valiliği, fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan polislerle ilgili açıklama yaptı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan polislerin soruşturma geçirmediği iddiaları üzerine yapılan açıklamada, polislerinden birinin tutuklandığı, diğerinin ise serbest bırakıldığı belirtildi.

Fuhuş operasyonunda gözaltına alınmışlardı! O polisler hakkında açıklama

Van Valiliği, geçtiğimiz günlerde düzenlenen fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan polislerle ilgili basın ve sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı ve polislerin soruşturma geçirmediği iddialarını yalandı.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarınca yayınlanan ve sosyal medya üzerinden paylaşılan; Emniyet Müdürlüğümüzce, ilimizde faaliyet gösteren iki masaj salonunda yapılan fuhuş operasyonuyla ilgili istihbarat şubede çalışan bazı polislerin de bu masaj salonlarında ortak gibi çalıştıkları, son yapılan operasyonda bu polislerle ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmadığı şeklinde yanlı/yanlış haber ve paylaşımlarla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

POLİSLERDEN 1'İ TUTUKLANDI

16 Ocak 2022 tarihinde ilimiz merkezli, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarından yapılan operasyonda; 2’si polis memuru olmak üzere toplam 6 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltı süresi dolması ile birlikte 19 Ocak 2022 tarihinde mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen 2 polis memurundan biri tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Diğer şüpheli adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.

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AYNI GÜN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Her iki personel aynı gün görevden uzaklaştırılarak haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma titizlikle devam etmekte olup dijital veri incelemeleri sonucunda elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda soruşturma genişletilecektir. Gözaltına alınan polis memurları daha önceden Nisan 2021 tarihinde istihbarat biriminden çıkartılmıştır.

(İHA)

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