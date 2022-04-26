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  4. Fuhuş vaadiyle tuzağa düşürüyorlarmış! 'Androitçi' çetesine darbe

Fuhuş vaadiyle tuzağa düşürüyorlarmış! 'Androitçi' çetesine darbe

26.04.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendilerine 'Androitçi' ismini veren çete çökertildi. Çetenin kaçak silah, uyuşturucu ve fuhuş yaptırdığı öğrenildi. Çetenin lideri Ö. D. isimli kadının da aralarında bulunduğu çok sayıda Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Fuhuş vaadiyle tuzağa düşürüyorlarmış! 'Androitçi' çetesine darbe

'Androitçi' çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında örgütün elebaşı Ö. D'nin de bulunduğu öğrenildi. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu da ele geçirildi.

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Ankara, Konya ve Eskişehir illerinde kaçak silah ve uyuşturucu ticaretinin yanı sıra fuhuş yaptıran ve fuhuş vaadiyle tuzağa düşürdükleri kişileri dolandıran suç çetesini tespit eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendilerine “Androitçi” ismini verdikleri çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 3 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyon ile suç çetesi elebaşısı olan Ö.D. isimli kadın ile çete yöneticileri A.E.V. ve M.A.G.’nin de aralarında bulunduğu 17 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

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ÇOK SAYIDA SİLAH İLE YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Toplam 19 farklı ikamete yapılan operasyonlarda ise 1 kilogram 754 gram kokain, 127 adet sentetik ecza, 140 gram metamfetamin, 250 gram skunk ve esrar karışımı madde, 16 adet capatagon, 93 gram marihuana, 15 adet ruhsatsız silah, 2 adet av tüfeği ve değişik çaplarda çok sayıda fişek ele geçirildi.

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FUHUŞ VAADİYLE DOLANDIRICILIK YAPTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Elebaşı Ö.D.’nin, çetenin uyuşturucu ve silah kanadını M.A.G.’ye, fuhuş ve fuhuş dolandırıcılığı kanadını ise A.E.V.’ye yaptırdığı belirtildi. Zanlıların temin ettikleri uyuşturucu maddelerini ve şehir dışından yasa dışı yollarla getirdikleri ruhsatsız silahları kendi aralarında ve başka çetelere satarak haksız kazanç elde ettikleri aktarıldı. Kurdukları internet siteleri ve sosyal medya aracılığıyla ağına düşürdükleri kişileri fuhuş vaadiyle de kandıran çetenin bu yöntemle de pek çok kişiyi dolandırdıkları öğrenildi. Suç çetesinin ayrıca, fuhuşa yer hazırladıkları ve bu yerlerde uyuşturucu partileri vererek örgüte finans sağladıkları ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
fuhuş
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