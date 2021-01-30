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Fuhuş yapılan evi takibe alan polis, şüphelileri suçüstü yakaladı

30.01.2021 02:43 | Son Güncelleme:
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Fuhuş yapılan evi takibe alan polis, şüphelileri suçüstü yakaladı

Afyonkarahisar’da yabancı uyruklu bir kadının yine yabancı uyruklu 2 kadına fuhuş yaptırdığının tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda 5 kişi suçüstü yakalandı.

Afyonkarahisar’ın Erenler mahallesinde yabancı uyruklu kadınların fuhuş yaptığı ihbarını alan polis ekipleri apartmanı izlemeye aldı. Geçtiğimiz akşam saat 21.00 sıralarında ikamete erkek şahısların girdiğini gören ekipler, kapıyı çalarak içeride 2 erkek ve 3 kadın olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine Roılya S., Nargızakhon N., Nargıza N., Shahzada S. ve Karim J. isimli şahıslar gözaltına alındı. Fuhuş yaptıkları tespit edilen Nargızakhon N. ve Nargıza N. para karşılığı fuhuş yaptıklarını doğrulayarak müşterileri Roılya S. isimli kadının temin ettiğini söyledi.

Bunun üzerine Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama suçundan şüpheli bulunan Roılya S. ile Nargızakhon N. ve Nargıza N. Göçmen Kaçakçılığı Şubesi’ne teslim edileceği bildirildi. (İHA)

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