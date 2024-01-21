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  4. Futbolcuları taşıyordu! Diyarbakır'da otobüs kazası: 1’i ağır 10 yaralı

Futbolcuları taşıyordu! Diyarbakır'da otobüs kazası: 1’i ağır 10 yaralı

21.01.2024 15:19 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Lice ilçesinde futbolcuları taşıyan otobüs kaza yaptı. 20 kişinin içinde bulunduğu otobüsün kaza yapması sonucu 1’i ağır, 10 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Futbolcuları taşıyordu! Diyarbakır'da otobüs kazası: 1’i ağır 10 yaralı

Kaza, öğlen saatlerinde Lice ilçesi Güçlü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, amatör ligde mücadele eden Dicle Belediyespor ekibi, Lice Belediyespor maçı için sabah saatlerinde Dicle’den hareket etti. 20 kişinin içinde bulunduğu otobüs, şoförünün kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

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1'İNİN DURUMU AĞIR

Kazada 1’i ağır, 10 futbolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar kentteki hastanelere sevk edilirken, ismi öğrenilemeyen 1 futbolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kaza
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