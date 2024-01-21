Futbolcuları taşıyordu! Diyarbakır'da otobüs kazası: 1’i ağır 10 yaralı

Kaza, öğlen saatlerinde Lice ilçesi Güçlü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, amatör ligde mücadele eden Dicle Belediyespor ekibi, Lice Belediyespor maçı için sabah saatlerinde Dicle’den hareket etti. 20 kişinin içinde bulunduğu otobüs, şoförünün kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

1'İNİN DURUMU AĞIR

Kazada 1’i ağır, 10 futbolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kentteki hastanelere sevk edilirken, ismi öğrenilemeyen 1 futbolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır





