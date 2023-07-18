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Füzeler imha edildi, Odessa limanı zarar gördü! Rusya - Ukrayna savaşında sıcak gelişme: Patlama dalgası hasara yol açtı

18.07.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çatışmaların sürdüğü Rusya-Ukrayna savaşında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ukrayna'dan gelen açıklamaya göre Rusya dün gece Ukrayna'nın güneyine füze ve İHA'lar ile saldırı düzenledi. Saldırıda Odessa'daki liman, füzelerin vurulması sonucu oluşan patlama dalgası nedeniyle hasar gördü.

Füzeler imha edildi, Odessa limanı zarar gördü! Rusya - Ukrayna savaşında sıcak gelişme: Patlama dalgası hasara yol açtı

Ukrayna Güney Operasyonel Komutanlığı, Rusya'nın düzenlediği saldırıda tüm İHA'ların düşürüldüğünü ve füzelerin imha edildiğini açıkladı.

"ODESSA BÖLGESİNDE DÜŞÜRÜLDÜ"

Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, dün gece Rus ordusunun Ukrayna’nın güney bölgelerine füze ve İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Karadeniz tarafından Odessa’ya 6 Kalibr füzesinin fırlatıldığı aktarılan açıklamada, “Tüm füzeler hava savunma kuvvetlerimizce imha edildi. 21 Şahid İHA’sı Odessa bölgesinde düşürüldü.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, füzelerin vurulması sonucu oluşan patlama dalgası ve düşürülen füze parçaları nedeniyle liman altyapısının ve çok sayıda evin hasar gördüğü, yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı vurgulandı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da dün gece Rusların Ukrayna’ya güney yönünden 6 Kalibr füzesi ve 36 İHA ile saldırdığı kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna hava savunma güçleri ve araçlarıyla 6 füzenin ve 32 İHA’nın imha edildiği belirtilerek “Kalibr seyir füzelerinin ve İHA’ların büyük çoğunluğu güneydeki Odessa ve Mıkolayiv bölgelerinde düşürülürken, diğerleri Donetsk, Harkiv ve Dnipro bölgelerinde vuruldu.” ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna savaşı

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