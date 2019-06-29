HABER

G-20'de Modi-Erdoğan görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 16:11 | Son Güncelleme

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Türkiye'nin, ilişkilerin zamanla test edildiği değerli bir dost olduğu açıklamasını yaptı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Hindistan, Türkiye'nin, ilişkilerimizin zamanla test edildiği değerli bir dost olduğunu düşünüyor." ifadesini kullandı.

Modi, Twitter hesabında G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Hindistan Başbakanı Modi, görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda, Erdoğan ile Hindistan-Türkiye arasında ticaret başta olmak üzere, çeşitli iş birliği alanlarını ve bu alanları nasıl geliştirebileceklerini ele aldıklarını belirtti.

Modi, "Erdoğan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Hindistan, Türkiye'nin, ilişkilerimizin zamanla test edildiği değerli bir dost olduğunu düşünüyor." değerlendirmesini yaptı.

Hindistan yerel basınında çıkan haberlerde Modi-Erdoğan görüşmesinde ticari ilişkiler, savunma iş birliği ve terörle mücadele gibi konuların masaya yatırıldığı kaydedildi.

Görüşme, Hindistan'da geçen aylarda 7 aşamalı yapılan genel seçimlerde yeniden iktidara gelen Modi'nin ikinci dönem başbakanlığında iki lider arasındaki ilk buluşma oldu.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Pir Sultan Abdal, doğduğu köyde anıldıPir Sultan Abdal, doğduğu köyde anıldı
Kafkasör yaylası boğa güreşleri başladıKafkasör yaylası boğa güreşleri başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
G20 Nerandra Modi Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

İBB'de bir istifa daha!

İBB'de bir istifa daha!

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM otoyolu Kaynaşlı - Bolu Tüneli'ndeki çalışma 14 Temmuz'da sona eriyor

TEM'i kullanacaklar dikkat! 14 Temmuz'a kadar devam edecek

Son dakika! Heybeliada'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Heybeliada'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

ABD savaş gemisi ‘USS Carney’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemisi ‘USS Carney’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

'Libya karasularındaki Türk gemileri vurulacak' tehdidine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt!

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Kritik görüşme sonrası flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.