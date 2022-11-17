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G20 Zirvesi’ne damga vuran anlar! Xi Jinping ile Justin Trudeau arasında gerginlik

17.11.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau arasında gerginlik çıktı. Xi Jinping, Trudeau’yu G-20 zirve çerçevesinde gerçekleştirdikleri görüşmeyi basına sızdırmakla suçladı. Jinping’in tepkisine karşı Trudeau "Birlikte yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz, ancak aynı fikirde olmadığımız şeyler de olacak” diyerek yanıt verdi.

G20 Zirvesi’ne damga vuran anlar! Xi Jinping ile Justin Trudeau arasında gerginlik

Endonezya’nın Bali Adası’ndaki G20 Zirvesi’ne Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau arasındaki gerginlik damga vurdu. Xi Jinping, Trudeau’yu zirve çerçevesinde gerçekleştirdikleri görüşmeyi basına sızdırmakla suçladı. Çin ve Kanada arasındaki gerginlik Huawei yöneticisi Meng Wanzhou'nun Kanada’da tutuklanmasıyla başlamıştı.

"KONUŞTUĞUMUZ HER ŞEY BASINA SIZDIRILDI"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Endonezya’nın Bali Adası’ndaki G20 Zirvesi’nde bir araya geldiği Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya tepki gösterdi. İki lider arasındaki gerginlik, zirve kapanışında yaptıkları ayaküstü konuşma sırasında kameralara yansıdı. Xi Jinping, Trudeau’yu zirve çerçevesinde gerçekleştirdikleri görüşmeyi basına sızdırmakla suçladı. Çince konuşan ve çevirmen aracılığıyla önceki gün zirvedeki toplantılarının sızdırılmasına tepkisini gösteren Jinping, “Konuştuğumuz her şey basına sızdırıldı ve bu bence uygun değil” dedi. Jinping’in tepkisine karşı Trudeau, "Kanada'da özgür, açık ve samimi diyaloğa inanıyoruz ve sahip olmaya devam edeceğiz. Birlikte yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz, ancak aynı fikirde olmadığımız şeyler de olacak” diyerek yanıt verdi.

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"ÖNCE KOŞULLARI KONUŞALIM"

Trudeau’nun sözünü kesen Jinping’nin “Önce koşulları konuşalım” ifadelerini kullandığı, ardından mevkidaşının elini sıktıktan sonra iki liderin farklı yönlere gittiği görüldü.

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NE OLMUŞTU?

Çin ve Kanada arasındaki gerginlik Huawei yöneticisi Meng Wanzhou'nun Kanada’da tutuklanmasıyla başlamış, Çin’in olaydan 9 gün sonra 2 Kanadalıyı casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklamasıyla iki ülke arasındaki tansiyon yükselmişti.

Kaynak: İHA-Reuters

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Justin Trudeau Xi Jinping

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