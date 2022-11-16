Son dakika: Tüm dünya takip ediyordu! G20 Sonuç Bildirgesi'nde 'Türkiye' mesajı

Son dakika haberi: Dünyanın pürdikkat takip ettiği G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde 'Türkiye' detayı dikkat çekti. Bildirgede ayrıca nükleer silah kullanımıyla ilgili de mesaj verildi.

"ACİL ÖNLEMLER ALMAYI TAAHHÜT EDİYORUZ"

İşte bildirgeden satır başları: