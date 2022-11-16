HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: Tüm dünya takip ediyordu! G20 Sonuç Bildirgesi'nde 'Türkiye' mesajı

Son dakika: Tüm dünya takip ediyordu! G20 Sonuç Bildirgesi'nde 'Türkiye' mesajı

16.11.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Endonezya'nın Bali Adası'nda gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgede Türkiye'nin önemli rol oynadığı tahıl koridoru anlaşmasından memnuniyet duyulduğu bildirildi.

Son dakika: Tüm dünya takip ediyordu! G20 Sonuç Bildirgesi'nde 'Türkiye' mesajı

Son dakika haberi: Dünyanın pürdikkat takip ettiği G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde 'Türkiye' detayı dikkat çekti. Bildirgede ayrıca nükleer silah kullanımıyla ilgili de mesaj verildi.

AA-20221115-29441543-29441530-G20_LIDERLER_ZIRVESI_BALIDE_BASLADI

"ACİL ÖNLEMLER ALMAYI TAAHHÜT EDİYORUZ"

İşte bildirgeden satır başları:

  • Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşması'ndan memnunuz. İlgili tarafların, anlaşmayı tam, zamanında ve devam edecek şekilde uygulaması önemli.

  • Nükleer silahların kullanımı kabul edilemez. Çatışmaların barış yoluyla çözümü hayati önemde. Bugünün çağı, savaş çağı olmamalı.

  • Küresel gıda güvenliğine yönelik mevcut gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Özellikle kırılgan ülkelere yönelik acil önlemler almayı taahhüt ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20'de sınır ötesi operasyon ve F-16 mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20'de sınır ötesi operasyon ve F-16 mesajı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor: Almanya Başbakanı Scholz ile kritik temasCumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor: Almanya Başbakanı Scholz ile kritik temas
Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'den Eyüp Aksu'ya hodri meydan: Kellemi ortaya koydumMartı CEO'su Oğuz Alper Öktem'den Eyüp Aksu'ya hodri meydan: Kellemi ortaya koydum
Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Biden, Macron...Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Biden, Macron...
Anahtar Kelimeler:
G20

En Çok Okunan Haberler

Yeni ceza türleri geliyor! O suçlara hapis yerine...

Yeni ceza türleri geliyor! O suçlara hapis yerine...

İş insanını şoke eden olay! 'Bayanla eşleştiniz, bin dolar ücret alacaksınız'

İş insanını şoke eden olay! 'Bayanla eşleştiniz, bin dolar ücret alacaksınız'

Efsane isimler de yetmedi! Kurtlar Vadisi geri dönüyor ama...

Efsane isimler de yetmedi! Kurtlar Vadisi geri dönüyor ama...

O Ses Türkiye'den ayrılma sebebi...

O Ses Türkiye'den ayrılma sebebi...

İstanbul'da otopark kavgası kanlı bitti! Anne ve babası bıçaklanan polis memuru kurşun yağdırdı

İstanbul'da otopark kavgası kanlı bitti! Anne ve babası bıçaklanan polis memuru kurşun yağdırdı

Hain saldırıdan 3 gün sonra ilk kez ortaya çıktı! Elinde çiçek..

Hain saldırıdan 3 gün sonra ilk kez ortaya çıktı! Elinde çiçek..

İlginizi Çekebilir

Derede gördüğü pitonu atkı gibi boynuna doladı!

Derede gördüğü pitonu atkı gibi boynuna doladı!

Donald Trump'tan damadına şakayla karışık gözdağı!

Donald Trump'tan damadına şakayla karışık gözdağı!

Flaş fırsat: Adidas ayakkabıda 300 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Adidas ayakkabıda 300 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Kanepenin altında bulduğu timsahtan süpürerek kurtulmak istedi!

Kanepenin altında bulduğu timsahtan süpürerek kurtulmak istedi!

Bir Mısırlıdan diğerine! “Sabah akşam...'

Bir Mısırlıdan diğerine! “Sabah akşam...'

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.