Son dakika: Tüm dünya takip ediyordu! G20 Sonuç Bildirgesi'nde 'Türkiye' mesajı

Son dakika haberi: Dünyanın pürdikkat takip ettiği G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde 'Türkiye' detayı dikkat çekti. Bildirgede ayrıca nükleer silah kullanımıyla ilgili de mesaj verildi.
İşte bildirgeden satır başları:
Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşması'ndan memnunuz. İlgili tarafların, anlaşmayı tam, zamanında ve devam edecek şekilde uygulaması önemli.
Nükleer silahların kullanımı kabul edilemez. Çatışmaların barış yoluyla çözümü hayati önemde. Bugünün çağı, savaş çağı olmamalı.