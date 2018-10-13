Gabon'daki milletvekili seçimleri

Orta Afrika ülkesi Gabon'da, geçen hafta düzenlenen milletvekili seçimlerinin ilk turunun galibi iktidar partisi oldu.

Gabon Seçim Merkezi'nden (CGE) yapılan açıklamaya göre, iktidar partisi Gabon Demokratik Partisi (PDG) ve müttefikleri, milletvekili seçimlerinin ilk turunda, 143 üyeli parlamentoda 80 sandalye elde etti.

Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba'nın partisinin, en yakın rakibi Demokratlar ise parlamentoda 3 sandalye kazandı.

Parlamentonun geri kalan 60 üyesi, seçimin 2. turunun düzenleneceği 27 Ekim'de belirlenecek.

İkinci tur için seçim kampanyası bugün başlıyor.

Seçim merkezi, milletvekili seçiminin ilk turuyla aynı gün düzenlenen belediye seçimlerinin sonucunu ise henüz açıklamadı.

Henüz resmi bir açıklamada bulunulmamasına karşın, seçime katılım oranının düşük olduğu tahmin ediliyor.

Gabon'da Cumhurbaşkanı Ondimba'nın 2016'da yeniden cumhurbaşkanı seçilmesiyle çıkan şiddet olaylarının ardından, milletvekili seçimleri 3 defa ertelenmişti.

Ondimba, 2016'daki seçimde oyların yüzde 50,66'sını, Jean Ping ise yüzde 47,24'ünü almıştı.

Seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhaliflerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda, resmi makamlara göre 6 kişi ölmüş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ise ölü sayısının 100'e yakın olduğunu ileri sürmüştü.

