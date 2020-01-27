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Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah: "Depremden dolayı üzüntü duyuyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 20:39 | Son Güncelleme

Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah: "Depremden dolayı üzüntü duyuyoruz"

Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Depremden dolayı üzüntü duyuyoruz. Sizin devlete büyük bir zorluk geldi. Biz sizin yanınızdayız, yaslıyız, sizi anlıyoruz. Gagauzya'da herkes depremi biliyor ve herkes yaslı. Yardım etmeye ve desteğe hazırız." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Vlah, mehteran gösterisiyle karşılandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile makamında görüşen Vlah, şehirle ilgili bilgi aldı.

Vlah, yaptığı açıklamada, Sakarya'da çok sıcak karşılandıklarını belirterek, iki ülkenin bir dili konuştuğuna, birbirini anladığına işaret etti.

Türkiye'nin, Gagauzlara desteği için sevindiğini ifade eden Vlah, "Görüyoruz ki Türkiye'de bizi kimse unutmuyor. Avrupa'da yaşıyoruz ama bizim halkımız sizinle birlikte. 25 yıl önce 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yardımıyla Gagauzya kuruldu." diye konuştu.

Türkiye'nin, Gagauzya'da pek çok proje hayata geçirdiğini dile getiren Vlah, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkelerini ziyaret ettiğini hatırlattı.

Başkan İrina Vlah, şunları kaydetti:

"Sizlerin yardımıyla Gagauzya'da çok projeler oldu ve su geldi. Hastane, okul, kreşleri siz yaptınız. Bizim halkımız Türkiye'ye teşekkür ediyor ve selamları var. Gagauzlar Türkiye'yi seviyorlar, Türklerle çok yakın olmak ve çalışmak istiyorlar. Daha ileriye gitmek istiyoruz. Ekonomik kalkınma için çok çalışıyoruz. İki ülkenin daha yakın olması gerekiyor. Depremden dolayı üzüntü duyuyoruz. Sizin devlete büyük bir zorluk geldi. Biz sizin yanınızdayız, yaslıyız, sizi anlıyoruz. Gagauzya'da herkes depremi biliyor ve herkes yaslı. Yardım etmeye ve desteğe hazırız."

Ekrem Yüce de ziyaretten dolayı Vlah ve ekibine teşekkür etti.

Türk dünyasının, köklü bir tarih ve kültürel mirasa sahip olduğunu dile getiren Yüce, bu mirasın, binlerce yıldır hala birbirlerini kardeş gibi görmesini sağlayan en önemli unsur olduğunu kaydetti.

Sakarya'nın çok kültürlü bir şehir olduğunu ifade eden Yüce, kente bütün Türk boylarının dönemsel olarak yer alacağı bir kültür köyü inşa edeceklerini anımsattı.

Sakarya'nın yeşili ve mavisi, denizi, gölü, longozu, kaplıcaları ile Türkiye'nin göz bebeği şehirlerinden birisi olduğunu dile getiren Yüce, "Bu nedenle 2012 yılından beri uygulanan Türk Dünyası Kültür Başkentine 2021 yılı için adayız. Sakarya'nın kozmopolit yapısı burada bizi en uygun aday konumuna getiriyor." dedi.

Ziyaretin sonunda Yüce, Vlah'a çeşitli hediyeler verdi.

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Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vla

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