Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah: "Depremden dolayı üzüntü duyuyoruz"

Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Depremden dolayı üzüntü duyuyoruz. Sizin devlete büyük bir zorluk geldi. Biz sizin yanınızdayız, yaslıyız, sizi anlıyoruz. Gagauzya'da herkes depremi biliyor ve herkes yaslı. Yardım etmeye ve desteğe hazırız." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Vlah, mehteran gösterisiyle karşılandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile makamında görüşen Vlah, şehirle ilgili bilgi aldı.

Vlah, yaptığı açıklamada, Sakarya'da çok sıcak karşılandıklarını belirterek, iki ülkenin bir dili konuştuğuna, birbirini anladığına işaret etti.

Türkiye'nin, Gagauzlara desteği için sevindiğini ifade eden Vlah, "Görüyoruz ki Türkiye'de bizi kimse unutmuyor. Avrupa'da yaşıyoruz ama bizim halkımız sizinle birlikte. 25 yıl önce 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yardımıyla Gagauzya kuruldu." diye konuştu.

Türkiye'nin, Gagauzya'da pek çok proje hayata geçirdiğini dile getiren Vlah, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkelerini ziyaret ettiğini hatırlattı.