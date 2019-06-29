Gagauz Özerk Yeri'nde halk sandık başına gidiyor

KOMRAT (AA) - Moldova Cumhuriyeti’ne bağlı Gagauz Özerk Yeri’nde halk yeni başkanını belirlemek için yarın sandık başına gidecek.

Mevcut Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah'ın 4 senelik başkanlık süresinin sona ermesi nedeniyle yapılacak seçimde yaklaşık 108 bin kişi, yarın yerel saatle 07.00 ila 21.00 arasında 65 seçim merkezinde oylarını kullanabilecek.

Oy sayımı, seçim süreci sona ermesinden sonra en geç 48 saat içinde yapılacak.

Seçim sonuçlarının 5 gün içinde yayınlanması ve seçilen başkanın, Merkez Seçim Komisyonu tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

Seçimlerde İrina Vlah'ın da aralarında bulunduğu 5 aday başkanlık için yarışacak.

Gagauz Özerk Yeri'nin kanunlarına göre, başkan adaylarının, 35 yaşını doldurması, ülkede ikamet etmesi veya önceden ikamet etmiş olması ve Gagauz dilini bilmesi şartı bulunuyor.

İlk turda adaylardan herhangi biri yüzde 50'nin üzerinde oy alamaz ise en çok oyu alan iki aday, ikinci turda başkanlık için yarışacak.

Seçime katılım oranın yüzde 50 altında olması durumda, seçimler geçersiz kabul edilecek.