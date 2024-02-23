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Galata tadilata girdi! 1 ay kapalı olacak

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
23.02.2024 10:51 | Son Güncelleme:
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Galata Kulesi dış cephe onarımı ve deprem güçlendirme çalışmaları nedeniyle bir ay süreyle ziyarete kapalı olacak. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli yapılarından biri olan kuledeki çalışmaların nisanda tamamlanması planlanıyor.

Galata tadilata girdi! 1 ay kapalı olacak

Kulenin çatı onarımı çalışmaları sebebiyle 8'inci katı geçen yıl kasımda ziyaret kapatılmıştı. Süreç içinde kulenin aleminin konservasyonu tamamlandı ve yerine yerleştirildi. Yapının beden duvarlarında ve zemininde ise jeoradar çalışmaları gerçekleştirildi.

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GÖÇMEN KUŞ YUVALARINA DİKKAT EDİLİYOR

Tespit edilen detaylar doğrultusunda kulenin dış cephe onarımı da yapılacak. Restorasyon çalışmaları sırasında kulenin beden duvarlarında bulunan 400'e yakın göçmen kuş yuvasına zarar verilmeyecek.

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Tüm uygulamalar, kuş yuvaları ve ebabil kuşlarının göç mevsimi gözetilerek gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Galata Kulesi tadilat
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