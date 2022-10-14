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Galatasaray, Kayseri deplasmanında

14.10.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak - Ligde oynadığı son 6 maçı kaybetmeyen Galatasaray, 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 17 puanı bulunuyor. Ligde 9 maç oynayan Yukatel Kayserispor ise 4 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 13 puan elde etti.

Galatasaray'da karşılaşma öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

- Kerem Aktürkoğlu ceza sınırında

Galatasaray'da Yukatel Kayserispor maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında.

Kerem Aktürkoğlu, yarın sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 11. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

- Son 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta yenilmedi.

Ligde tek mağlubiyetini 2. haftada sahasında Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 6 mücadelede 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Söz konusu müsabakalarda 8 gol atan Galatasaray, kalesinde 4 gol gördü.

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